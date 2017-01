La fin d’un monde (1)

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Dans cet interrègne surgissent des phénomènes morbides. » Cette célèbre citation du théoricien marxiste Antonio Gramsci — connue dans plusieurs variantes de traduction* — a été écrite il y a près d’un siècle dans ses Cahiers de prison, alors que l’intellectuel et leader politique croupissait dans les geôles de Mussolini.

S’applique-t-elle à cette ambiance crépusculaire que nous semblons voir un peu partout dans le monde occidental, à l’orée de 2017 ?

Oui, si on est assez optimiste, ou niais, pour croire qu’un monde nouveau et prometteur se lève devant nous, dans la foulée d’un Donald Trump et, par exemple, de ces leaders populistes européens qui peu ou prou s’en réclament et se sont justement réunis en fin de semaine à Coblence, en Allemagne, autour de Marine Le Pen, Frauke Petry, Geert Wilders et les autres.

Non, en tout cas pas tout à fait, si — pour s’en tenir toujours à l’analogie avec Gramsci — on caractérise ces nouveaux leaders politiques qui montent comme les « phénomènes morbides » de la fameuse citation (les « monstres » dans certaines traductions), et non comme les représentants de ce « nouveau monde » émergent et radieux qu’ils prétendent incarner, de façon présomptueuse.

Nous en serions donc encore à l’étape intermédiaire et « morbide »… Mais pour aller vers quoi, vers où ? Le problème, c’est que le « nouveau monde » annoncé dans le premier quart du XXe siècle par Gramsci et ses compagnons idéologiques — un monde d’égalité et de fraternité mondiale — était un mensonge et n’est plus vraiment à l’ordre du jour en ce premier quart de XXIe siècle.

Vendredi, dans son discours d’intronisation, Donald Trump a dressé un portrait extraordinairement sombre de la situation aux États-Unis et de ses relations avec le reste du monde. Pour décrire l’état du pays, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire, il a usé d’une ahurissante hyperbole : celle du « carnage » (sens identique en français et en anglais).

C’est un pays où — nonobstant les inégalités et les critiques légitimes sur la « qualité » de la reprise et des nouveaux emplois — le taux officiel de chômage a baissé considérablement, passant de 10 % à 5 % au cours des huit années Obama. Un pays où le taux de criminalité est aujourd’hui à son plus bas en un demi-siècle, à l’opposé total des descriptions apocalyptiques de Donald Trump, fictions qu’il continue de colporter même devenu président…

« Avant moi, rien ou le chaos ; à partir d’aujourd’hui, l’avenir radieux », a-t-il dit en substance, alors que Barack Obama et George W. Bush, ses deux prédécesseurs, le regardaient médusés.

Vision exagérément sombre de la réalité actuelle ; stratégie du « chacun pour soi » national, promesse de solutions faciles… Cette vision est reprise en choeur par les populistes d’Europe, qui disposent par surcroît d’une cible rêvée dans l’Union européenne bureaucratique, devenue un punching-ball tous azimuts, l’objet d’hyperboles révoltantes (elle est souvent comparée à l’Allemagne nazie par les leaders politiques britanniques, y compris des plus influents, comme Boris Johnson, aujourd’hui ministre des Affaires étrangères de Theresa May).

C’est la fin d’un monde, et peut-être l’émergence d’un nouveau monde où les anciennes puissances occidentales deviendront secondaires et se replieront sur elles-mêmes. Pendant ce temps, les nouveaux contours des relations internationales se décideront à Moscou, à Pékin, à Ankara, où l’on tient la démocratie libérale pour une relique dépassée, et la gouverne occidentale du monde comme une horreur à combattre.

Témoin cette conférence d’Astana (Kazakhstan) qui s’ouvre aujourd’hui sur la Syrie, où les Européens et les Américains sont absents ou ne font que de la figuration.

L’année 2017 sera cruciale en Europe. Les digues de « l’ordre ancien » résisteront-elles aux hordes populistes ? L’élection présidentielle française, en avril et en mai, puis celle de l’Allemagne en septembre, nous le diront. Si Le Pen est élue présidente, puis que le parti Alternative für Deutschland fait une percée décisive, tout devient possible. Y compris une implosion complète de l’Union européenne.

(à suivre)

* En langue originale : « La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere : in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi. »