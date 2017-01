«Pourquoi n'ont-ils pas voté?», demande Trump aux manifestants

Washington — Le président américain, Donald Trump, s’est demandé dimanche pourquoi les manifestants qui ont défilé en masse contre lui la veille n’étaient « pas allés voter » à la présidentielle du 8 novembre.

« J’ai regardé les manifestations hier, mais j’ai comme l’impression que nous venons d’avoir une élection ! Pourquoi ces gens ne sont-ils pas allés voter ? », s’est demandé sur Twitter le nouveau dirigeant des États-Unis.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.