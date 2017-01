Des femmes et des mots

Amy Dicamallis, Denver

Les participants de la Marche des femmes de Washington ont apporté des affiches pour exprimer leurs croyances, leurs opinions ou leurs frustrations. Le Devoir a demandé à quelques manifestants d’expliquer ce qui les avait motivés à écrire certaines de leurs pensées en grosses lettres, sur de grands cartons. En voici une sélection.J’ai apporté cette affiche parce que…« Je tiens les médias responsables de l’élection de Donald Trump. Ils n’ont couvert les questions de société, ils ont couvert l’homme. C’est un narcissique, qui veut juste s’entendre parler et les médias l’ont laissé faire, encore et encore et encore. […] J’ai quatre enfants et je ne pense pas qu’il existe tant de choses qui soient assez importantes pour que je dépense de l’argent pour un billet d’avion et que je laisse mes enfants à la maison. Mais je suis venue ici.»J’ai apporté cette affiche parce que…« Ça dit : ne me déteste pas en raison de mon hijab. Parce que certaines personnes jugent les autres par leur apparence. Je ne suis pas différente, je ne mérite pas d’être traitée différemment juste parce que mes cheveux sont recouverts d’un foulard. Je suis aussi humaine que vous. »J’ai apporté cette affiche parce que…« Parce qu’il [Donald Trump] n’accorde pas de valeur aux femmes. Il a manqué de respect envers les femmes d’une manière que je trouve intolérable. Je suis ici aujourd’hui et je suis heureuse qu’autant de personnes soient ici aussi. Il est le misogyne en chef, pas le président des États-Unis. »J’ai apporté cette affiche parce que…« Je suis ici pour les femmes. […] Je veux leur dire que je suis avec elles, que nous sommes ensemble. Nous devons apprendre à écouter les femmes. Nous n’avons pas vécu dans leur peau, nous n’avons pas leur histoire, nous n’avons pas tenu leur rôle dans la société. »J’ai apporté cette affiche parce que…« Je suis enseignante. J’ai vu le passage devant la commission du Sénat de Betsy DeVos [choisie par Donald Trump pour être la secrétaire à l’Éducation des États-Unis]. Elle n’a rien à voir avec les écoles publiques. Nous devons nous en débarrasser. Prendre de l’argent des écoles publiques pour la mettre ailleurs? Ça m’inquiète. Et elle pense mettre fin aux zones sans fusil autour des écoles. Elle ne connaît rien au système d’éducation. Je ne pense pas qu’elle est qualifiée. »J’ai apporté cette affiche parce que…« Les minorités et les femmes sont privées de droit et elles se font dénigrer depuis trop longtemps par des hommes au pouvoir. Des hommes de richesse, des hommes placés sur un piédestal qui en reviennent toujours à dénigrer les femmes et les minorités. Elles ont des droits, elles ont une voix. »J’ai apporté cette affiche parce que…« Ça représente mon identité comme musulmane. Je porte le hijab et on me discrimine pour cette raison, et encore plus depuis l’élection. Des gens me traitent de nom, me prennent pour cible, me dévisagent. Je veux me lever debout, représenter mes croyances, dire que je suis Américaine, que je contribue à cette économie et à cette société. Et qu’au bout du compte, on est tous les mêmes. »