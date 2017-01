Où étaient les conservatrices?

Un système qui ne favorise pas les conservatrices?

Certains opposants de Donald Trump se sont présentés vendredi à l’intronisation du 45e président des États-Unis pour exprimer leur désaccord avec les politiques et les valeurs de leur nouveau dirigeant. Samedi, les partisans du milliardaire new-yorkais se sont en revanche faits très discrets lors de la Marche des femmes.Pourtant, ceux qui appuient le républicain ne sont pas que de sexe masculin. En fait, pas moins de 41 % des femmes américaines ont voté pour le Donald Trump lors de l’élection présidentielle. Chez les femmes blanches, ce pourcentage atteint 52%, tandis qu’il diminue à 4% chez les femmes noires et à 25 % chez les latinas. Et alors, pourquoi ces femmes n’étaient-elles pas à la grande marche, un événement qui se définissait comme non partisan ?La professeure Melissa Deckman, du Washington College, a fait des femmes conservatrices le sujet d’un livre, Tea Party Women : Mama Grizzlies, Grassroots Leaders, and the Changing Face of the American Right. Selon elle, les féministes conservatrices existent, mais elles représentent un courant minoritaire.« Certaines femmes conservatrices sont très pro-vie et elles ont des valeurs religieuses très profondes alors elles rejettent le féminisme, qui équivaut selon elles au droit à l’avortement », a-t-elle expliqué au Devoir.Mais il n’y a pas que ça. « Quand ces femmes entendent des groupes féministes demander davantage de garderies, de lois anti-discrimination, elles répondent que les femmes sont capables de s’occuper d’elles-mêmes, qu’elles n’ont pas besoin du gouvernement », a remarqué la professeure. Comme leurs confrères conservateurs, ces femmes rejettent la présence de l’État dans leur vie; elles souhaitent que le gouvernement ne s’implique pas dans leurs affaires.Mais sont-elles antiféministes pour autant? « Pour répondre à cela, il faudrait revenir à la définition du féminisme. La prise de pouvoir, l’arrivée des femmes dans les métiers d’hommes », a réagi Melissa Deckman. Dans ses échanges avec les femmes du Tea Party, elle s’est rendu compte que plusieurs conservatrices seraient prêtes à se dire féministes si elles pouvaient définir ce mot elles-mêmes.« Le féminisme a été popularisé comme étant un mot sale. L’animateur Rush Limbaugh a popularisé le terme “féminazi” », a-t-elle rappelé. Cette association a laissé des marques, selon la professeure. « Plusieurs de mes étudiantes me disent encore : moi, je ne suis pas féministe, mais je crois que les femmes devraient gagner le même salaire que les hommes, par exemple », a-t-elle raconté.Debbie Walsh, qui dirige le Centre américain pour les femmes et la politique de l’Université Rutgers, fournit par ailleurs une explication au sujet du nombre restreint de femmes aux valeurs conservatrices.« Dans notre système politique, les districts représentés au Congrès n’offrent pas de grande compétition entre les partis : ils sont soit des châteaux forts républicains, soit des châteaux forts démocrates », a-t-elle expliqué au Devoir.Résultat : les candidats se retrouvent dans les batailles les plus féroces au moment des primaires, lorsqu’ils se retrouvent en compétition contre les membres de leur propre parti. Aussi, les électeurs des primaires sont souvent ceux qui sont les plus engagés. « Ce sont les démocrates les plus progressistes, ou les républicains les plus mobilisés », a illustré Mme Walsh.« Un candidat républicain se fera donc défier sur sa droite dans les primaires, a-t-elle ajouté. Et ça, ça a rendu les choses plus difficiles pour les femmes, qui ont, en général, tendance à être plus modérées, à être plus ouvertes à sortir des lignes du parti. »Pour cette raison, donc, Debbie Walsh estime qu’il est plus difficile pour une femme républicaine qu’une femme démocrate de se faire élire. Au Congrès américain, le tiers des élus démocrates sont des femmes. Du côté républicain, seulement 9 % des élues sont de sexe féminin.