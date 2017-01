Le Québec n’aime pas Trump

Le nouveau président américain ne plaît pas aux Québécois. Un sondage Léger réalisé pour Le Devoir et Le Journal de Montréal établit que 84 % des répondants ont une opinion « plutôt mauvaise » du 45e président, officiellement en poste depuis vendredi. Cette évaluation négative grimpe à 89 % chez les Québécoises.Donald J. Trump est décrit comme un raciste par 76 % des gens d’ici et comme un misogyne (70 %). Peu nombreux sont ceux qui voient en lui « un vrai leader » (14 %) et une personne « honnête » (9 %), franche (30 %) ou charismatique (22 %).Les répondants au sondage croient, par contre, que l’impact du nouveau gouvernement sera moins dommageable pour le Québec que pour les États-Unis ou le monde. Près de sept personnes sur dix y voient carrément une catastrophe pour les États-Unis (68 %) et le reste de la planète (71 %). Cette opinion catastrophiste ne vaut que pour une personne sur deux (49 %) par rapport aux impacts sur le Québec.« Dans un sondage précédent réalisé pour Le Devoir, plus des deux tiers des Québécois craignaient l’élection de Trump : on est toujours dans le même esprit au sujet du personnage, commente Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger. Dans un autre sens, je dirais qu’il y a peut-être plus de Québécois qui pourraient être attirés par le message de Trump : c’est le véhicule qu’ils rejettent. L’option populiste, l’idée de parler directement au peuple et la critique des institutions, encore répétée dans son discours inaugural, ça attire ici aussi. Je ne voudrais pas que les gens interprètent les 84 % des opinions plutôt mauvaises comme un rejet aussi fort de toutes ses idées. C’est le véhicule qui n’attire pas. »Ces données se retrouvent dans un sondage par Internet réalisé entre le 17 et le 19 janvier, auprès de 1005 personnes ayant le droit de vote. La marge d’erreur d’un échantillon probabiliste équivalent aurait été de plus ou moins 3,1 % dans 19 cas sur 20.Voici d’autres révélations du coup de sonde sur l’ère Trump qui commence…Près de sept répondants sur dix (69 %) croient que l’élection de Donald Trump va détériorer les échanges commerciaux entre le Québec et les États-Unis. Par contre, les trois quarts des personnes sondées pensent que le nouveau président n’aura que peu (54 %) ou pas du tout (20 %) d’impact dans leur « vie de tous les jours ». Le tiers (35 %) pensent que le nombre de touristes québécois visitant le pays voisin va diminuer et 44 % des répondants ne prévoient pas d’impact à ce sujet.Les Québécois restent dubitatifs sur les chances du président de tenir certaines de ses promesses majeures. Donald Trump a répété dans son adresse inaugurale qu’il créerait des jobs pour tous. En campagne, il a promis 25 millions de nouveaux emplois. Sept Québécois sur dix (71 %) n’y croient pas. De même, 57 % disent qu’il ne remplira pas sa promesse de construire un mur séparant les États-Unis et le Mexique. Cette proportion gonfle à 65 % chez les hommes et chute à 50 % pour les femmes. Les jeunes de 25 à 34 ans forment le groupe le plus sceptique à ce sujet.Les Québécois pensent en fait que les problèmes de fond de la société américaine ne s’atténueront pas au cours des quatre prochaines années. Ils s’attendent à plus de tensions raciales (à 69 %), plus de manifestations dans les rues (68 %), plus de conflits entre les États-Unis et les autres pays (66 %), plus d’écart entre les riches et les pauvres (59 %) et même plus d’attentats terroristes : 45 % croient qu’il y en aura davantage et 43 % pensent qu’il y en aura autant. Les prévisions à la baisse pour chacun de ces problèmes ne sont faites que par 2 à 5 % des répondants.