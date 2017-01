L’ère qui s’est ouverte vendredi sur le pavé de l’Esplanade nationale de Washington pourrait bien être à l’image du nouveau président des États-Unis : imprévisible, turbulente, brutale même.

Si les Américains en doutaient encore, Donald J. Trump aura confirmé dès ses premières paroles à titre de leader du monde libre que sa présidence sera bien différente de celles de ses prédécesseurs, autant démocrates que républicains. Un discours « protectionniste » et « hypernationaliste », fort semblable à ceux de sa campagne électorale, où le nouvel occupant de la Maison-Blanche a promis de « reprendre le contrôle de cette nation »,au nom du peuple.

Rompant avec la tradition, le 45e président des États-Unis n’a ni salué les accomplissements de son prédécesseur, ni rendu hommage à son adversaire Hillary Clinton, ni appelé aux rapprochements entre adversaires, dans un pays encore divisé près de deux mois après des élections où la majorité du vote populaire a été remportée par la candidate démocrate.

Alors que la pluie commençait à tomber sur l’esplanade décidément moins achalandée que lors des précédentes intronisations présidentielles, il s’est attelé à peindre un portrait sombre des États-Unis actuels : « Un carnage américain », a-t-il dit.

L’élite ciblée

« Pendant trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a bénéficié du gouvernement pendant que le peuple en portait le poids sur ses épaules. Washington a ainsi prospéré, mais le peuple n’a pas pu bénéficier de ces richesses », a-t-il déclaré, devant quatre ex-présidents des États-Unis impassibles et l’essentiel de l’élite politique américaine. « L’establishment se protégeait, mais négligeait les citoyens. Ses victoires n’étaient pas vos victoires ; son triomphe n’était pas votre triomphe », a-t-il ajouté, sur un ton solennel.

Pendant 17 minutes, ce qui est plutôt court en comparaison aux allocutions prononcées par ses prédécesseurs, l’homme d’affaires a promis de placer l’« Amérique d’abord », dans toutes ses décisions, envoyant un message fort aux gouvernements étrangers qui cherchaient encore à comprendre l’impact de son arrivée au pouvoir. « Chaque décision sur le commerce, sur les impôts et les taxes, sur l’immigration, sur les affaires étrangères, sera prise au bénéfice du travailleur américain […]. Nous devons protéger nos frontières des ravages d’autres pays qui fabriquent nos produits, nous volent nos compagnies et détruisent nos emplois. »

« Nous avons défendu les frontières d’autres pays tout en refusant d’en faire autant pour les nôtres, investi des trillions […] à l’étranger pendant que nos infrastructures tombaient en ruines. »

Hypernationalisme

Ce discours se voulait résolument populiste, voire hypernationaliste, souligne le sociologue américain Barry Eidlin, professeur à l’Université McGill. Il ne manque pas de relever les contradictions, « nombreuses », entre les propos tenus par le nouveau président et la composition de son cabinet. « Il a promis de faire le ménage, il critique les élites, mais son équipe, ce sont des millionnaires, des milliardaires, des habitués de Washington. Ce sont eux qui vont former les politiques du nouveau gouvernement. »

Bien que son discours traitât de problèmes socioéconomiques véritables — inégalités, criminalité, chômage important —, M. Trump a « fait appel à l’identité blanche de la classe ouvrière américaine » et a « tenté de blâmer des groupes comme les immigrants », ajoute M. Eidlin.

Au Canada d’agir

Si le style étonne, le directeur de la Chaire de recherche en sécurité et gouvernance internationale de l’Université d’Ottawa et ex-conseiller du premier ministre Trudeau en matière de politique étrangère, Roland Paris, ne voit pas de surprise de taille dans le contenu du discours. « Les messages, c’est que les États-Unis se replient, ça ne les intéresse plus de faire évoluer les structures de l’ordre mondial, pourtant construit par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. » On peut s’attendre à des relations étrangères beaucoup plus « transactionnelles », et bilatérales, selon lui.

Trump ayant promis de mettre fin à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), il importe qu’Ottawa poursuive son dialogue, formel et informel, avec Washington, ajoute-t-il.

En guise de réponse au discours de M. Trump, Justin Trudeau a répondu, dans son message de félicitations, que le Canada et les États-Unis « ont bâti l’une des relations les plus étroites du monde ». « Ce partenariat durable est essentiel à notre prospérité et à notre sécurité communes. »

Journée mouvementée

À Washington, la journée s’était ouverte par une rencontre à la Maison-Blanche entre les 44e et 45e présidents et leurs épouses, puis par un sermon du pasteur baptiste Robert Jeffress, qui s’en est déjà pris aux musulmans, aux gais et aux mormons. Il a comparé M. Trump à Néhémie, figure biblique ayant, selon la légende, reconstruit les murailles d’enceinte de Jérusalem. « Dieu n’est pas contre les murs », a-t-il plaidé, en référence au mur que promet d’ériger le président à la frontière mexicaine.

M. Trump, une fois assermenté, a signé des décrets, dont le plus important prive la loi sur l’assurance maladie « Obamacare » de tous ses moyens. Il ordonne aux diverses agences de se « soulager du poids » de cette réforme, la plus emblématique de la présidence de Barack Obama, en attendant son abrogation et son remplacement, a expliqué Sean Spicer, porte-parole de l’exécutif.

La journée a pris fin avec le premier de nombreux bals prévus en hommage au nouveau président, tandis que des manifestants protestaient, comme ils l’avaient fait toute la journée, pour dénoncer l’arrivée au pouvoir de « The Donald ». Près de 95 personnes auraient été arrêtées lors de confrontations avec les policiers, mais l’essentiel des manifestations s’est avéré pacifique.