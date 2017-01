Trump signe un décret contre la loi sur la santé «Obamacare»

Washington — Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a signé vendredi, dès son entrée à la Maison-Blanche, un décret contre la loi sur l’assurance-maladie « Obamacare », qu’il avait promis d’abroger durant sa campagne, a annoncé la Maison-Blanche.



Il s’agit d’un décret ordonnant aux diverses agences fédérales de « soulager le poids » de cette loi, réforme la plus emblématique de la présidence de Barack Obama, en attendant son abrogation et son remplacement, a expliqué Sean Spicer, porte-parole de l’exécutif.



Les caméras ont été invitées dans le Bureau ovale pour assister à la signature de ce document par le nouveau président républicain.



Long processus



Cette loi de 2010, honnie des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie.



La loi ne peut pas être effacée d’un coup de plume : le Congrès, à majorité républicaine, devra voter, selon un calendrier qui n’a pas encore été annoncé.



Dans le détail, le président ordonne à son administration d’utiliser toutes les marges de manoeuvres possibles pour ne pas appliquer la loi actuelle, via des exemptions et des reports.



Un second texte, un mémorandum, a été signé par le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, ordonnant un gel général des réglementations fédérales jusqu’à ce qu’un nouveau ministre nommé par Donald Trump les approuve.