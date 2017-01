Les musées boudent Donald Trump

Plusieurs musées, théâtres, galeries, collectifs et écoles ont fermé leurs portes vendredi ou interrompu leurs activités en guise de pied-de-nez au nouveau président Donald Trump. Une partie du milieu des arts américain a ainsi répondu à l’appel à la « grève culturelle », lancée il y a quelques semaines par un regroupement d’artistes.

La première journée du 45e président des États-Unis a été assombrie par le mouvement #J20 ou « refusal act », suivi par des dizaines d’institutions et plus de 500 artistes et personnalités du monde de la culture.

Dans un geste sans précédent, des musées majeurs ont joué les protestataires, dont le Queens Museum à New York, la Galerie Renwick et le National Museum of the American Indian à Washington, gardant leurs portes closes tout au long de la journée pour tenir des conférences et activités de discussions sur la solidarité ou les droits civiques.

De nombreuses autres institutions prestigieuses, dont le Whitney Museum, le Musée d’art contemporain de Los Angeles, le Musée d’art contemporain de Denver, l’Institut d’art contemporain de Boston et le Musée d’art et de design de New York ont plutôt choisi de laisser l’entrée libre ou suggéré des contributions volontaires aux visiteurs.

D’autres institutions phares comme le Musée Guggenheim, le MOMA et le Musée juif de New York n’ont pas suivi l’appel à la « grève culturelle » lancé par le fameux collectif anti-Trump. Parmi les signataires de cet appel à la désobéissance civile, on retrouvait notamment le sculpteur renommé Richard Serra, le vidéaste Paul Chan, la sculpteure Joan Jonas, l’artiste Walif Raad et la photographe new-yorkaise Cindy Sherman.

Le mouvement de boycottage invitait non seulement les musées à poser un geste de résistance, mais aussi les théâtres, les salles de concert, les organismes communautaires, les écoles et les milieux de travail. Plusieurs collèges et universités ont interrompu leurs cours pour tenir des conférences sur la résistance et la rébellion.

Sur les réseaux sociaux, des images produites par Shepard Fairey, l’artiste qui avait signé en 2008 le désormais célèbre poster « Hope » dépeignant Obama en rouge et bleu, ont aussi abondamment circulé toute la journée pour protester contre l’arrivée en poste de Donald Trump. L’artiste a diffusé trois images inspirées de celle du président démocrate, campant trois femmes, dont une Afro-Américaine, une Latino-Américaine et une musulmane, drapée dans le drapeau américain.