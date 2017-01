Un symbole en voie de disparition

Worcester est une ville de 180 000 habitants située un peu à l’ouest de Boston. Y circule une pétition pour empêcher la démolition de l’église Notre-Dame-des-Canadiens, haut symbole local de la forte présence du Canada français aux États-Unis.

« Au début de XXe siècle, rappelle l’historienne Leslie Choquette, professeure de l’Assumption College de Worcester, à peu près la moitié du Québec vivait aux États-Unis ! » En 1921, le Québec compte 2,3 millions d’habitants. On estime à 900 000 le nombre de ses citoyens partis vivre aux États-Unis entre le milieu du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale.

Les coûts de cette saignée de population ne sont pas qu’économiques : ils sont aussi culturels et émotifs.

Pendant des décennies, le Québec fut une terre que l’on quittait par nécessité. Au Massachusetts, Worcester fut un point de chute important. « Il y avait trois paroisses françaises à Worcester », souligne Leslie Choquette.

En 1929, la paroisse de Notre-Dame-des-Canadiens de Worcester compte 6000 paroissiens et une école de 400 élèves. Les deux autres comptent 11000 paroissiens et deux écoles qui se partagent 1700 élèves instruits en français.

Un avenir meilleur ?

L’immense église de Notre-Dame-des-Canadiens, véritable cathédrale par ses dimensions, est inaugurée en 1929. Elle témoigne de façon éloquente de ces temps où une diaspora québécoise tentait de recréer son univers dans des milieux qui lui étaient plus ou moins hostiles.

Aujourd’hui, cette population française est dans une large mesure assimilée. « Il ne reste à peu près rien, affirme l’historienne Leslie Choquette. Tout s’est américanisé. À l’église de la paroisse Holy Family, il y a toujours une messe en français, mais ce sont des Africains et des Haïtiens qui y assistent. »

En franchissant la frontière des États-Unis, infiniment plus poreuse qu’aujourd’hui, beaucoup de Canadiens français espéraient connaître des jours meilleurs. « Ces migrants s’imaginaient quitter le Québec de façon temporaire, explique l’historien Yves Roby, spécialiste de l’histoire des Franco-Américains. Les hommes acceptaient n’importe quel travail. Des emplois non qualifiés, de l’entretien de bâtiments ou de la construction de routes, par exemple. Ce sont surtout les femmes et les enfants qui travaillent dans les usines de coton et de laine. Mais des hommes y travaillent aussi, bien sûr. » Ces Canadiens français acceptent de toucher de bas salaires afin de s’assurer des emplois.

Beaucoup d’ouvriers non qualifiés partent pour « les States ». Mais on trouve aussi passablement de jeunes gens instruits qui espèrent échapper au chômage et trouver un espace plus propice à la mise en valeur de leurs compétences.

Panique

L’immigration canadienne-française devient beaucoup plus importante dans la décennie 1870, à la faveur d’une crise économique. Au Québec, l’univers politico-religieux panique. On s’inquiète très vivement de cette situation qui menace l’équilibre social. Que faire ?

La crise des migrants canadiens-français est si forte que le Parlement vote en 1875 une loi pour favoriser leur rapatriement. La colonie de La Patrie, dans les Cantons-de-l’Est, est d’ailleurs créée pour accueillir des contingents de ces rapatriés. Mais l’opération s’avère un échec. Il y a six fois plus de départs alors pour les États-Unis que de retours. Entre 1870 et 1890, environ 200 000 citoyens quittent le Québec. La population de la province est alors de 1,3 million d’habitants.

En 1900, la population française de Worcester s’élève déjà à 15 300 personnes, soit 13 % de la population de la ville. « C’était le pourcentage de la population française de la plupart des centres d’immigration en Nouvelle-Angleterre, explique l’historien Yves Roby. Au début du XXe siècle, ces villes accueillent aussi des Irlandais, des Portugais. Aujourd’hui, il se trouve souvent beaucoup de Latino-Américains. » À Lowell, autre centre industriel où convergent les expatriés canadiens-français, le « Petit Canada », ce quartier où se rassemblent les francophones, est aujourd’hui largement occupé par de nouveaux arrivants hispanophones.

Une mission

Contre l’évidence des risques d’assimilation, les cadres canadiens-français aux États-Unis vont parfois prétendre qu’ils sont en fait aux avant-gardes d’une mission de propagation du français et de la foi catholique en Amérique. C’est l’extension de cette vision de l’Église qui envisage pour les Canadiens français une mission providentielle en Amérique.

En 1872, dans son livre intitulé Notre-Dame-des-Canadiens et les Canadiens aux États-Unis, l’abbé Chandonnet parle même de « triomphes » à propos de Worcester, au nom toujours de la religion et de la patrie.

Les expatriés se rassemblent en petites colonies, des ghettos linguistiques et culturels. Comme les immigrants d’aujourd’hui, ils trouvent plus facilement à s’organiser en recréant d’abord de tels noyaux communautaires. Ils échappent de la sorte plus facilement aux griffes d’un milieu souvent hostile à leur présence, ce qui ne les empêche pas pour autant de s’assimiler. Dès 1900, l’assimilation est constamment un sujet de préoccupation.

Dans les paroisses canadiennes-françaises, on trouve des journaux, des écoles et des activités sociales en français, structurés autour d’un rapport commun à la religion.

Il est beaucoup question à l’époque de ces expatriés dans l’actualité, notamment dans les pages du Devoir. Les échanges entre « le foyer des Canadiens français » qu’est le Québec et cette diaspora sont constants.

Une pétition

Construite à compter de 1927 dans un style d’inspiration romane, Notre-Dame-des-Canadiens de Worcester est bondée sitôt ouverte, deux ans plus tard. Elle est aujourd’hui désaffectée. City Square II Development Co., le propriétaire actuel du bâtiment, prévoit le démolir pour faire place à un développement immobilier.

Au cours des années 1960 et 1970, les environs de l’église avaient été rasés pour construire un centre d’achats et un immense parc de stationnement, démolis à leur tour en 2012.

Une pétition circule pour essayer de sauver l’église in extremis. On y lit que « l’architecture soignée et gracieuse de Notre-Dame, combinée avec une nouvelle utilisation bien planifiée et excitante, est capable de créer une attraction publique magnétique et de devenir un générateur économique et touristique beaucoup plus grand que tout ce qui pourrait être offert par une nouvelle construction sur ce site ». L’historienne Leslie Choquette croit que la mémoire du lieu pourrait être préservée dans sa reconversion en un centre communautaire. « C’est un héritage à préserver, à la fois pour nous aux États-Unis et pour la mémoire du Québec. »