Des manifestants veulent interférer avec l’intronisation de Donald Trump

Washington — Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale des États-Unis vendredi à l’occasion de l’intronisation de Donald Trump, mais toutes ne seront pas sur place pour célébrer.

Une coalition qui s’est donné le nom de « DisruptJ20 », en raison de la date de l’assermentation, a prévenu que ses membres feront de leur mieux pour paralyser, ou à tout le moins embourber, les postes de contrôle qui donnent accès à la cérémonie. Leur intention est de bloquer ces accès, quitte à être arrêtés.

« Notre objectif est d’organiser une énorme manifestation et si possible de faire échouer l’intronisation, et si ce n’est pas possible […] de compliquer autant que possible la tâche de Trump s’il veut prétendre qu’il a un mandat », a expliqué la semaine dernière l’organisateur du groupe, David Thurston.

DisruptJ20 orchestre également une manifestation qui partira du Columbus Circle, près de la gare Union. Les participants sont invités à se présenter à midi, au moment même de l’intronisation de M. Trump. Cette manifestation, que les organisateurs qualifient de « Festival de la résistance » parcourra environ 2,5 kilomètres jusqu’à la place McPherson, un parc situé à environ trois coins de rue de la Maison-Blanche, où aura lieu un événement auquel participera notamment le cinéaste Michael Moore.

« Nous allons fêter dans les rues de notre côté », a dit M. Thurston, qui révèle que des musiciens et des danseurs participeront à la marche.

M. Trump peut s’attendre à la présence de manifestants aussi le long du parcours de la parade officielle. Le groupe pacifiste ANSWER Coalition prévoit manifester en deux endroits.

Les manifestations ne prendront pas fin avec l’entrée de M. Trump à la Maison-Blanche. Une gigantesque marche de femmes est prévue pour samedi, à laquelle les organisateurs attendent quelque 200 000 personnes. Un responsable municipal de la ville de Washington a dit que 1800 autocars se sont enregistrés pour se stationner dans les rues de la capitale, ce qui signifie que près de 100 000 personnes arriveront seulement par bus.