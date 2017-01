En vidéo: analyse d'une cérémonie symbolique

« I, John Fitzgerald Kennedy, solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. » C’est sur cette phrase, ici prononcée en 1961, que chaque président américain s’est traditionnellement engagé, depuis 1789, à devenir le commandant en chef des États-Unis.Mais chaque président a-t-il toujours vraiment prononcé, en conclusion, « So help me God » ? Et pourquoi les discours inauguraux sont-ils aussi marquants ? Regard analytique sur cette cérémonie ayant force de symbole dans l’idéal démocratique du pays.