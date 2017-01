Bush père et son épouse hospitalisés

Washington — George H. W. Bush et son épouse Barbara étaient tous deux hospitalisés mercredi à Houston, au Texas, l’ancien président américain de 92 ans à la santé déclinante ayant été admis en soins intensifs après une pneumonie. Le républicain qui succéda à Ronald Reagan pour un seul mandat, de 1989 à 1993, a été hospitalisé samedi pour une insuffisance respiratoire. Mercredi, il a été transféré en soins intensifs. « Il a été admis dans l’unité de soins intensifs […] pour un problème respiratoire aigu lié à une pneumonie, a indiqué son fidèle porte-parole, Jim McGrath, dans un communiqué. Les médecins ont effectué une procédure pour protéger et libérer ses voies respiratoires, ce qui a requis une sédation. Le président Bush est dans un état stable et se repose confortablement dans l’unité de soins intensifs, où il va rester pour observation », poursuit-il. Barbara Bush, 91 ans, a elle aussi été admise à l’hôpital. Il s’agit d’une précaution « à la suite d’une fatigue et de toux », selon Jim McGrath.