La foule anti-Trump pourrait dépasser le nombre de partisans

À quelques heures de l’assermentation du nouveau président américain, Donald J. Trump, on prévoyait encore que la foule attendue pour assister à « la journée présidentielle » ne dépasserait pas les masses qui convergeront dans la capitale américaine samedi pour participer à la fameuse marche des femmes et aux diverses marches de protestations.

Depuis plusieurs jours déjà, de nombreux médias américains rapportent que les réservations liées aux événements de « la journée présidentielle » dans les hôtels ne sont pas au rendez-vous. De nombreux hôteliers ont dû sabrer leurs prix (faramineux, jusqu’à 1500 $ la nuit !) ou diminuer le nombre de journées minimales requises pour réserver une chambre à proximité des événements officiels. Dès le lendemain de l’élection présidentielle, plusieurs partisans d’Hillary Clinton avaient annulé leurs réservations dans la capitale américaine, et les admirateurs de Trump ont tardé à se manifester.

Mais il semble que la marche monstre, qui prévoit de réunir jusqu’à 200 000 femmes et divers groupes sociaux pour protester contre le discours misogyne et exclusif du futur président, ait permis de compenser l’enthousiasme plus discret d’autres clients à l’égard du futur président, rapportait mercredi le L.A. Times.

Bien que Donald Trump ait appelé ses partisans républicains à « établir un record de foule » lors de son assermentation, on prévoit que les anti-Trump seront aussi — sinon plus — nombreux lors de la journée marquant l’entrée en fonction officielle du nouveau commandant en chef des États-Unis.

Selon le New York Daily News, plus de 1200 permis de stationnement pour bus ont été requis auprès de la Ville de Washington par des groupes de protestation associés à la marche du 21 janvier, alors que seulement 200 ont été obtenus pour le jour où Trump prêtera serment. Plus de 30 groupes ont aussi réclamé un permis de manifester lors de cette journée présidentielle, soit quatre fois plus que lors des assermentations précédentes, selon le service national des Parcs.

Tensions en vue

Dès ce jeudi soir, plusieurs événements officiels lanceront les célébrations des partisans républicains, mais des rassemblements non officiels, dont ceux organisés par trois groupes de motards opposés, devraient attirer à Washington plusieurs milliers d’autres admirateurs de Donald Trump.

D’ailleurs, la cohabitation de pros et d’anti-Trump en aussi grand nombre dans les commerces et hôtels de la capitale est une situation « unique » qui a poussé plusieurs établissements à rehausser le nombre de leurs agents de sécurité par mesure de précaution, selon le site Politico.com. Et cela, pour prévenir d’éventuelles échauffourées.

Plusieurs résidants ont choisi de quitter la ville pendant le prochain week-end, soit par dépit, soit par crainte d’éventuelles prises de bec, affirme le site de nouvelles politiques. Plus philosophes, certains hôtels ont plutôt décidé d’offrir des cocktails « bipartisans » à leurs clients, espérant ainsi jouer d’humour pour faire baisser la tension.