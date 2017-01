Chelsea Manning sera libérée en mai

Photo: U.S. Army via Associated Press

Washington — Le président américain sortant Barack Obama a commué la peine de l’ancienne taupe de WikiLeaks Chelsea Manning, qui retrouvera la liberté le 17 mai, a annoncé mardi la Maison-Blanche.



La militaire transsexuelle, qui s’appelait auparavant Bradley Manning, avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks.



Louée par ses partisans pour avoir dévoilé selon eux les abus des États-Unis en Irak et en Afghanistan, Manning a été jugée pour avoir mis son pays et ses compatriotes en danger.



La femme soldat de 28 ans avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre, après une première tentative de suicide en juillet.



La Maison-Blanche a indiqué mardi que Mme Manning figurait parmi les 209 détenus dont la peine a été écourtée par le président sortant.



WikiLeaks crie victoire



WikiLeaks a qualifié mardi de « victoire » l’annonce par la Maison-Blanche de la libération prochaine de Chelsea Manning.



« VICTOIRE : Obama commue la peine de Chelsea Manning de 35 ans à 7. La date de la libération est désormais le 17 mai », a twitté l’organisation spécialisée dans les révélations de documents secrets.

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer — WikiLeaks (@wikileaks) 17 janvier 2017

Extradition d'Assange?

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 janvier 2017

La semaine dernière, WikiLeaks a affirmé que son fondateur, Julian Assange, accepterait d’être extradé vers les États-Unis si Barack Obama faisait preuve de clémence envers Chelsea Manning.Julian Assange est réfugié à l’ambassade d’Équateur à Londres depuis juin 2012 pour éviter une extradition vers la Suède où des accusations de viol sont portées à son encontre et que le fondateur de WikiLeaks nie.Âgé de 45 ans, Julian Assange, qui est de nationalité australienne, craint que Stockholm ne l’extradie vers les États-Unis, où il devrait répondre de la publication par WikiLeaks des centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques diffusés par Chelsea Manning.D'autres détails suivront.