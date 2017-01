Trump en mal de popularité avant même de devenir président

Jamais depuis 40 ans un président américain n’avait pris le pouvoir avec un niveau d’impopularité aussi élevé que Donald Trump. Mais les Américains font confiance au milliardaire dans au moins un domaine : créer des emplois.

Depuis son élection en novembre, les annonces plus ou moins précises de grands groupes sur l’ouverture d’usines ou la création d’emplois sur le territoire américain se succèdent : Carrier, Ford, Fiat-Chrysler, SoftBank/Sprint, Wal-Mart, et surtout Amazon qui a promis 100 000 nouveaux emplois...

Mardi, l’autre grand constructeur automobile américain, General Motors, a rejoint ses concurrents en annonçant un plan d’investissement d’un milliard de dollars et la création de jusqu’à 5000 emplois aux États-Unis.

Le groupe d'agrochimie allemand Bayer lui a emboîté le pas avec la promesse de créer 3000 emplois aux États-Unis et de conserver les quelque 9000 de Monsanto qu'il s'apprête à racheter.

« Merci à General Motors et Walmart d'avoir lancé le grand retour des emplois aux Etats-Unis ! » s'est immédiatement félicité Donald Trump sur son compte Twitter.

Thank you to General Motors and Walmart for starting the big jobs push back into the U.S.!

Pour 61 % des Américains, selon un sondage CNN paru mardi, il est probable que le 45e président réussira à créer des emplois dans les régions sinistrées du pays.

La même proportion s’attend à ce qu’il fasse un excellent ou bon travail dans le domaine économique, selon une autre enquête pour la chaîne ABC et le Washington Post.

Mais cette confiance dissimule une défiance générale à l’égard du successeur de Barack Obama.

Avec 40 % d’opinions favorables, Donald Trump est deux fois moins populaire que Barack Obama en janvier 2009, et moins populaire que Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton et George W. Bush à leurs prises de fonctions, selon le sondage ABC/Washington Post, qui confirme la tendance d’autres enquêtes d’opinion publiées récemment.

À trois jours de sa prestation de serment à Washington, la publication de ces chiffres a agacé le prochain occupant de la Maison-Blanche.

« Les mêmes gens qui faisaient les sondages bidon pour les élections, et ont eu tout faux, font maintenant des sondages de popularité. Ils sont truqués, comme avant », a-t-il commenté sur Twitter.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.