Plus que quelques heures avant que l’impensable devienne réalité, avant qu’un homme sans crédibilité, sans honneur, sans expérience, et sans grande légitimité électorale non plus, accède à la Maison-Blanche. Démentant les rumeurs voulant que la fonction présidentielle assagisse l’impétueux homme d’affaires, on constate précisément le contraire : depuis son élection en novembre, Donald Trump est demeuré menteur, arrogant, imprévisible, gazouillant ses états d’âme à toute heure du jour et de la nuit.

Trump s’est aussi fait un devoir de nommer à son cabinet des personnes (tous des hommes blancs, à quelques exceptions près) qui font frémir : un ministre du Travail qui a toujours pourfendu les codes du travail, un ministre de l’Environnement qui ne croit pas aux changements climatiques, une ministre de l’Éducation qui privilégie l’école privée, un procureur général connu pour son passé raciste, un secrétaire d’État qui a été décoré par Vladimir Poutine. Beaucoup de milliardaires dans le lot, quelques généraux, tous des conservateurs endurcis choisis pour mettre en oeuvre la vision réactionnaire de Donald Trump.

Dans l’espace de quelques mois, on est retourné 50 ans en arrière. Comment est-ce possible ? Qui aurait cru, de plus, que les balises démocratiques que nous tenons pour acquis, l’analyse des faits, l’absence de conflits d’intérêts, l’importance de respecter sa parole, de dire la vérité, la suprématie du savoir sur l’argent, la méritocratie avant l’aristocratie… tout ça serait haché menu par un « narcissomane » ? Suis-je la seule avec la tête qui tourne ?

On se sent pris de vertige devant l’ampleur de la catastrophe, et, pourtant, tout continue comme si de rien n’était. Les audiences de confirmation du prochain cabinet se poursuivent sans grand émoi. Les médias de masse, rarement aux prises avec un dilemme aussi cuisant et n’ayant pas d’ailleurs beaucoup de choix en la matière, continuent à rapporter chaque geste de cet improbable César. La majorité des politiciens de Washington, démocrates comme républicains, s’apprêtent à cirer leurs bottines et à entonner Oh, say, can you see lors des célébrations d’investiture. Au Canada, les conseillers économiques de Justin Trudeau parlent de vouloir user de « souplesse » auprès du nouveau président. Souplesse ? Vraiment ? Bref, les chaises ne manquent pas sur le pont du Titanic. Aux dernières nouvelles, mis à part les artistes qui ont refusé de se prêter aux célébrations, il n’y a que le leader noir John Lewis, un héros de la déségrégation, qui a clairement désigné la « kakistocracie » (le gouvernement du pire) de Trump comme illégitime.

Heureusement, donc, que vous êtes là, hommes et femmes de la rue. Les rassemblements populaires sont pour l’instant la seule véritable résistance à la nouvelle administration américaine. Déjà, des milliers de personnes ont pris la rue dimanche dernier pour dénoncer l’abrogation de la réforme de la santé de Barack Obama. Des démonstrations ont eu lieu au Michigan, au New Jersey, dans le Rhode Island, dans le Maine, en Virginie et à Boston. Mais c’est encore peu comparé à ce qui se prépare samedi prochain, le lendemain de l’assermentation de Donald Trump. Conçue sur Facebook après l’élection de novembre — une première dans les annales des grandes manifestations —, la Million Women March promet d’en mettre plein la vue. Prenant son inspiration des grandes marches de Martin Luther King dans les années 60, la protestation pourrait attirer jusqu’à 400 000 personnes à Washington seulement. Car des manifestations sont également prévues partout aux États-Unis et dans une cinquantaine de pays à travers le monde, de l’Albanie au Myanmar, en passant par Israël, les pays européens et, bien sûr, le Canada et le Québec.

« Nous tenons à être sur place pour envoyer un message à Trump, dit une organisatrice. Tous ceux que vous avez attaqués durant votre campagne ? Eh bien, nous n’avons rien oublié et nous vous avons à l’oeil. »

Les manifestations sont ouvertes à tous ceux et à toutes celles qui voient Trump comme une menace. Une menace qui n’est pas uniquement politique, disons-le, mais aussi morale. Si les femmes prennent ici les devants, c’est qu’elles ont été les grandes perdantes de la dernière élection. On pensait après tout que les femmes auraient la peau de Trump, que ce sont les révélations les concernant qui renverraient le roi du kitsch dans sa tour dorée. Tout le contraire. Non seulement une femme a-t-elle dû céder le passage à un homme, mais une féministe a dû plier devant un misogyne ! Comment alors ne pas dépoussiérer les pancartes et ressortir les haut-parleurs ?

