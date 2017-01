Trump peine à dissiper les polémiques avant son investiture

À cinq jours d’une investiture présidentielle qu’il promet « grandiose », Donald Trump et son équipe restaient empêtrés dimanche dans des controverses sur sa légitimité et les accusations d’ingérence de Moscou. Une controverse de plus s’est ajoutée dimanche soir après la diffusion d’une entrevue lors de laquelle le président désigné a critiqué l’OTAN et la chancelière allemande, Angela Merkel.

La plus tenace des polémiques était liée à la Russie, mais le président désigné faisait également face à des critiques pour avoir attaqué une figure historique du mouvement des droits civiques, en plein week-end de commémoration de Martin Luther King.

Le chef sortant de la CIA, John Brennan, a estimé dimanche « révoltant » que Donald Trump ait assimilé le travail des agences de renseignement américaines à des comportements en vigueur sous l’Allemagne nazie.

« J’en prends ombrage [car] il n’y a aucune raison pour M. Trump de montrer du doigt les services de renseignement en leur reprochant d’avoir dévoilé des informations déjà disponibles publiquement », a poursuivi sur Fox News le patron de la CIA sur le départ.

John Brennan faisait allusion à des documents à l’authenticité incertaine, dévoilés cette semaine, qui affirment que les services russes d’espionnage disposeraient d’informations compromettantes sur M. Trump.

Ces notes, qui étaient connues notamment de plusieurs organes de presse américains réticents à les publier, allèguent entre autres de liens de longue date entre l’entourage du milliardaire et le Kremlin.

Le président désigné américain, qui prend ses fonctions vendredi, ne cesse de dénoncer des « informations bidon ».

Dans un nouveau tweet dimanche après-midi, il a exigé des excuses des responsables américains du renseignement et des médias.

« Ces chefs du renseignement ont fait une erreur et, quand on fait une erreur, on doit S’EXCUSER. Les médias devraient également s’excuser », a-t-il écrit.

« C’est scandaleux que les agences de renseignement aient permis [la publication] d’une information qui s’est révélée être erronée », a-t-il dit. « C’est le genre de choses que l’Allemagne nazie faisait. »

Il a par ailleurs reconnu mercredi pour la première fois que la Russie était à l’origine des piratages informatiques du parti démocrate.

L’OTAN « obsolète »

Le président désigné a par ailleurs qualifié l’OTAN d’organisation « obsolète » dans cette interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times et diffusée dimanche soir.

« J’ai dit il y a longtemps que l’OTAN avait des problèmes. En premier lieu qu’elle était obsolète parce qu’elle a été conçue il y a des années et des années », a jugé M. Trump. « En deuxième lieu, les pays [membres] ne payent pas ce qu’ils devraient », a-t-il ajouté en référence au fait que peu d’États de l’Alliance atlantique atteignent le niveau de 2 % de leur Produit intérieur brut pour les dépenses militaires, qui est l’objectif que s’est fixé l’OTAN en 2014.

« Nous devons protéger ces pays mais beaucoup de ces pays ne paient pas ce qu’ils devraient », a ajouté le président américain, « ceci est très injuste à l’égard des États-Unis ». « Il n’y a que cinq pays qui paient ce qu’ils doivent, cinq ce n’est pas beaucoup », a-t-il critiqué.

Ces faiblesses mises à part, « l’OTAN reste à mes yeux très importante », a néanmoins souligné M. Trump, selon Bild.

Lors de cette même entrevue, Trump a estimé qu’Angela Merkel avait commis « une erreur catastrophique » en ouvrant son pays aux migrants, et a accusé l’Allemagne de dominer l’Union européenne. « Je pense qu’elle a fait une erreur catastrophique et que c’était de prendre tous ces migrants illégaux, de prendre tous ces gens d’où qu’ils viennent. »

Nouvelle querelle personnelle

Questionné dimanche par CBS sur ce rôle du Kremlin, le prochain vice-président Mike Pence a réaffirmé que Donald Trump avait remporté la Maison-Blanche « à la loyale ».

M. Pence s’est déclaré serein concernant une enquête lancée vendredi par les sénateurs du Congrès à Washington sur les actes d’espionnage russes.

Interrogé également par Fox News, le futur bras droit de Donald Trump a démenti tout contact entre Moscou et l’équipe du candidat républicain durant la campagne. Cette hypothèse « fait partie d’un roman-fiction qui a pour objectif de saper la légitimité de l’élection », a jugé M. Pence.

Mais une vingtaine d’élus démocrates du Capitole ont annoncé qu’ils n’assisteraient pas à la cérémonie d’investiture, en mettant ouvertement en doute la légitimité du milliardaire. Parmi eux, John Lewis, un pilier du Congrès depuis trois décennies et icône historique du mouvement des droits civiques, a vivement irrité Donald Trump. Ce dernier a conseillé au parlementaire de se consacrer à sa circonscription « dans un état déplorable ».

M. Trump s’est vu reprocher par cette nouvelle querelle personnelle de se montrer indigne de la fonction présidentielle. Et ses lieutenants luttaient dimanche contre ce nouveau foyer d’incendie.

Enfin, l’équipe de Donald Trump et le Kremlin ont démenti dimanche une information du Sunday Times britannique selon laquelle le président américain prévoyait de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d’un sommet en Islande d’ici quelques semaines.