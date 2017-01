Trump dénonce l’«erreur catastrophique» de Merkel sur les réfugiés

Photo: Evan Vucci Associated Press

Londres — Le président élu américain Donald Trump a estimé que la chancelière allemande Angela Merkel avait commis « une erreur catastrophique » en ouvrant les frontières de son pays aux réfugiés, dans un entretien aux quotidiens Times et Bild dimanche.



« Je pense qu’elle a fait une erreur catastrophique et que c’était de prendre tous ces migrants illégaux, de prendre tous ces gens d’où qu’ils viennent », a déclaré M. Trump.



Au cours du même entretien, le président désigné, dont l'assermentation doit avoir lieu plus tard cette semaine, a également qualifié l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) d’organisation « obsolète ».



D'autres détails suivront.