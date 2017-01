Le Sénat américain va enquêter sur l’espionnage russe

«Informations bidon»

Washington — Des sénateurs du Congrès à Washington ont lancé une enquête sur les actes d’espionnage reprochés à la Russie, en affirmant que l’ingérence de Moscou dans la présidentielle 2016 et ses liens éventuels avec des partis politiques américains « suscitaient de profondes préoccupations ».Ces investigations bénéficient du soutien à la fois d’élus démocrates et républicains de la commission chargée du renseignement au Sénat.Dans le cadre de cette enquête, les sénateurs pourraient citer à témoigner des responsables du gouvernement de Barack Obama et de l’administration de Donald Trump qui va lui succéder vendredi.Les agences américaines de renseignement ont conclu que le président russe Vladimir Poutine avait « ordonné une campagne d’influence » par notamment des piratages informatiques pour favoriser la victoire électorale de Donald Trump.L’objectif de cette campagne russe de désinformation et de piratages était également de saper le processus démocratique américain et d’affaiblir une éventuelle présidence d’Hillary Clinton.Cette semaine ont également été dévoilés des documents à l’authenticité incertaine, qui affirment que les services russes d’espionnage disposeraient d’informations compromettantes sur M. Trump. Ces notes allèguent de liens de longue date entre l’entourage du milliardaire et le Kremlin.Concernant ce dernier rapport, Donald Trump n’a eu de cesse de dénoncer des « informations bidon ».Au sujet de la campagne présidentielle, le futur président a reconnu mercredi pour la première fois que la Russie était à l’origine des piratages informatiques du parti démocrate.« Il est crucial d’avoir une compréhension complète du champ des activités de renseignement russes qui ont des conséquences sur les États-Unis », a souligné la commission chargée du renseignement au Sénat.