Contrastes

L’atmosphère de cirque, de colère et d’agressivité entourant la première conférence de presse du président en devenir Trump aura offert un contraste saisissant avec l’ambiance festive régnant la veille à Chicago lors du discours d’adieu du président Obama. Ce que j’apprécie particulièrement et dont je garderai le meilleur souvenir des discours de ce dernier, outre leur rhétorique, c’est leur côté pédagogique, en ce sens que le président éduque son peuple en lui rappelant — ou parfois même en lui apprenant — les fondements de la Constitution des États-Unis et l’origine de l’idéal démocratique américain. Peu de leaders dans le monde nous donnent actuellement l’occasion d’être les témoins privilégiés de pareilles démonstrations d’éloquence et de profondeur dans le discours.