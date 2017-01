Une crise est à venir

À la veille du couronnement de Donald Trump, certains observateurs soufflent le chaud et le froid pour nous inviter à faire preuve de plus d’ouverture et à cesser de le diaboliser. Pour ma part, je suis de ceux qui ont suffisamment suivi de près la campagne de Donald Trump, et ce, à partir des primaires jusqu’à aujourd’hui, pour affirmer que ce président des États-Unis désigné n’est absolument pas qualifié politiquement et moralement parlant pour assumer une telle responsabilité. L’histoire va le démontrer ! Ses comportements narcissiques sont le fait brutal des « maux » que nous savons.

Et dans une situation aussi dramatique, où on a affaire à de tels sujets, on ne peut pas s’attendre à autre chose qu’à des dérives de tous ordres et à l’avènement d’une crise politique majeure. On le verra dans quelques mois ! Une crise dont souffriront ceux de ces électeurs désabusés qui l’ont choisi par défaut, comme un « sauveur ».

Je rappellerai enfin que les journalistes les plus lucides ont plus de raisons que d’autres de s’inquiéter. Donald Trump ne supporte pas la critique. Il faut savoir que, sans une presse libre et critique, il n’y a plus de démocratie. Cela s’est vu dans le passé, mais aussi dans le présent. Voilà une réalité qui devrait donc freiner certains élans vers l’ouverture et l’attentisme. Bref, devant un tel état de choses, alors que l’avenir est aussi incertain, mieux vaut prévenir que guérir !