Pathologie partisane

Démolir l’« Obamacare », une promesse clé de Donald Trump que le Congrès, à majorité républicaine, ne demande qu’à honorer. Ce qui n’est pas sans soulever un défi majeur : celui de démanteler une réforme complexe sans priver des dizaines de millions d’Américains d’assurance maladie. L’opération commence à peine que les républicains, dotés d’un président désigné qui bouge comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, donnent des signes évidents de ne pas savoir comment s’y prendre.

L'Affordable Care Act (ACA) n’était pas encore devenu loi en 2009 que les républicains promettaient de présenter dans les semaines suivantes une contre-proposition à la réforme de l’accès aux soins de santé mise en avant par le gouvernement Obama. Sept ans plus tard, on n’en sait toujours rien de précis.

Débarque Donald Trump et ses gros sabots narcissiques, pour qui l’abrogation de l’Obamacare et la construction d’un mur sur la frontière mexicaine auront constitué les principaux piliers de sa campagne contre les « élites » en général — et démocrates en particulier. Nos démocraties sont au bord de la crise de nerfs et M. Trump en est une manifestation affolante.

Mercredi dernier, en conférence de presse-spectacle, le président désigné a promis que l’Obamacare serait « abrogée et remplacée » à très brève échéance et de manière « essentiellement simultanée ». Le lendemain, le Sénat a fait un premier pas important en vue d’annuler la loi, votant des dispositions prémunissant les républicains contre les manoeuvres dilatoires des démocrates. La Chambre des représentants a adopté des dispositions semblables vendredi.

Que les républicains soient généralement pressés d’abroger le plus vite possible l’ACA, personne n’en doute. La remplacer avec autant de célérité est une tout autre histoire, quoi qu’en dise M. Trump. D’où, tout à coup, un certain vent de panique parmi les élus républicains à l’idée que des millions d’Américains se retrouvent suspendus dans les limbes, sans assurances, et que ce vide leur coûte des votes aux législatives de mi-mandat, en 2018.

Le Bureau du budget du Congrès américain, une agence fédérale très respectée, a évalué que 22 millions d’Américains pourraient se trouver désassurés dans la confusion induite par l’abolition de cette réforme phare, pendant que des représentants du milieu hospitalier ont évoqué le risque d’une « crise publique de la santé sans précédent ».

C’est que l’Obamacare est une créature extrêmement complexe, avec des incidences financières sur les assureurs, l’industrie de la santé et les finances des États qui se mesurent en dizaines de milliards de dollars. Entendu que l’ACA est loin d’avoir créé un système d’assurance publique tel celui qui existe au Québec. Mais il a quand même réussi à réglementer le marché privé des assurances de manière à élargir l’accès des gens à des soins médicaux dans un pays ultrariche, qui est, en ce domaine, honteusement en retard sur le reste du monde occidental.

L’aversion des républicains est avant tout idéologique et partisane. La droite n’a jamais accepté que la loi soit contraignante, qu’elle oblige tous les adultes à s’assurer. Elle est allergique, bref, à l’idée que la santé est une responsabilité collective. L’ACA a certes connu des ratés et des dysfonctionnements depuis son entrée en vigueur. Les primes et les coûts des médicaments continuent d’augmenter sensiblement. Mais cela n’excuse pas les républicains de s’être murés, au nom des libertés individuelles, dans des objections de principe, alors que l’Obamacare a permis de réduire le nombre d’Américains sans couverture de 16 % à 9 % de la population depuis 2010. Voyons maintenant comment ils vont s’y prendre pour défaire la réforme sans effacer ces progrès.