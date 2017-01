Trump pousse ses ministres à s’exprimer librement

À une semaine de son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump a encouragé vendredi ses ministres à s’exprimer librement après que ses futurs chefs de la diplomatie et du Pentagone se sont démarqués du président désigné en matière de politique étrangère.

Dans l’un de ses tweets matinaux dont il est coutumier, mais au ton cette fois apaisé, le 45e président des États-Unis, qui sera investi le 20 janvier, s’est félicité que « tous les membres de (son) cabinet donnent une excellente impression et fassent du bon boulot ».

« Je veux qu’ils restent eux-mêmes et qu’ils expriment leurs propres points de vue, pas les miens ! » a assuré Donald Trump, d’humeur visiblement conciliante.

All of my Cabinet nominee are looking good and doing a great job. I want them to be themselves and express their own thoughts, not mine!