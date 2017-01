Le Sénat américain commence à revoir Obamacare

Washington — Le Sénat, contrôlé par les républicains, a donné le coup d’envoi jeudi à l’aube de l’abrogation de la loi dite « Obamacare », qui a permis à des millions d’Américains d’obtenir une assurance maladie mais a entraîné des hausses de cotisations.

Les sénateurs ont adopté une mesure budgétaire dans ce sens par 51 voix pour et 48 voix contre.

Le président désigné Donald Trump a promis que cette loi serait abrogée dès son arrivée au pouvoir le 20 janvier et ensuite remplacée.

« Bravo au Sénat pour avoir pris la première mesure pour abroger Obamacare. Au tour de la Chambre » des représentants, a twitté M. Trump en fin de matinée.

Le sénateur républicain Thad Cochran a fait valoir que « l’adoption de cette résolution démarrait l’important processus d’abrogation et de remplacement de l’Affordable Care Act [Obamacare], dont je n’ai cessé de dire qu’il présentait des défauts depuis le début ».

Défaire les politiques démocrates

Pour M. Cochran, « le but est de défaire des politiques et des réglementations qui limitaient les choix, augmentaient les coûts et diminuaient l’accès à l’assurance maladie ».

« Avec le vote de cette nuit, les républicains ont tiré sur le premier fil qui va défaire tout notre système de couverture-maladie », a déploré la sénatrice démocrate Debbie Stabenow.

« L’abrogation par les républicains fera que les assureurs vont être à nouveau chargés de notre couverture maladie, elle va supprimer les protections maladie des Américains, enlever 30 millions d’Américains de l’assurance maladie et faire monter les prix des médicaments prescrits », a encore regretté Mme Stabenow.

« Au lieu d’abroger la réforme de santé et d’affaiblir Medicare [assurance maladie des retraités] et Medicaid [assurance maladie des plus pauvres], les républicains devraient travailler avec les démocrates pour améliorer les soins et réduire les coûts de la santé pour tous les Américains », a-t-elle ajouté.