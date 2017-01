Un (très) mauvais moment à passer

Entre le discours d’adieu de Barack Obama mardi soir à Chicago et la conférence de presse donnée mercredi matin par Donald Trump à New York, le décalage épouvante. Le président désigné, qui entre en fonction dans neuf jours, est un bouffon qui nous sera tout sauf amusant.

Dans un fulgurant moment d’honnêteté, Donald Trump a reconnu pour la première fois mercredi que la Russie était sans doute derrière le piratage informatique du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle de l’automne dernier. Ce qui est largement admis depuis plusieurs semaines, y compris par beaucoup de républicains.

La conférence de presse, sa première en six mois, lui aura d’abord été l’occasion de casser à nouveau du sucre sur le dos des médias et des services de renseignement américains, à la lumière d’allégations diffusées la veille, compromettantes pour lui sur le plan personnel (sous la forme de frasques sexuelles commises avec des prostituées lors d’un voyage en Russie en 2013), mais surtout politique (comme les fuites font état de communications suivies pendant la campagne entre Moscou et l’équipe de Trump). Des informations à l’authenticité au demeurant incertaine, faut-il le souligner, que M. Trump ne s’est évidemment pas gêné pour présenter comme une énième manoeuvre du « système » pour lui nuire.

Nouvel épisode, donc, dans l’incroyable feuilleton de l’espionnage russe et de l’intervention de Moscou dans le processus électoral américain. Les informations ont été collectées par un ancien agent du contre-espionnage britannique engagé par une organisation anti-Trump et étaient au moins en partie connues des autorités américaines et des salles de rédaction depuis l’automne dernier. Au-delà des soi-disant vidéos sexuelles éventuellement destinées à servir de matériau de chantage, les mémos qui sont potentiellement les plus inquiétants concernent des rencontres qui auraient eu lieu entre des membres de l’entourage de M. Trump et des représentants russes pour discuter du piratage de la machine démocrate. Les informations veulent que M. Trump ait été personnellement au courant de l’opération et qu’il l’ait même encouragée contre la promesse de ne pas critiquer le président Vladimir Poutine pour l’intervention militaire russe en Ukraine.

Que les médias soient tenus de traiter avec la plus grande prudence ces allégations non vérifiées est indéniable. M. Trump a eu beau jeu de le leur rappeler. Mais il n’était pas sans ironie de voir mercredi ce fieffé menteur déchirer sa chemise autour de cette « fausse information » et dénoncer l’absence de « boussole morale » de la part de certains médias. Pour ne pas avoir hésité en campagne électorale à manipuler les faits et à laisser courir un certain nombre de « fausses nouvelles », le voici dans la position de l’arroseur arrosé.

M. Trump aura tenu en conférence de presse des propos d’une vacuité monumentale. Comment s’y prendra-t-il pour démanteler l’Obamacare, dans un contexte où son engagement risque de faire perdre leur assurance maladie à 20 millions d’Américains ? On n’en a rien su, sinon qu’il agira « très bientôt ».

De la même manière qu’au chapitre des risques de conflits d’intérêts auquel s’exposera ce président milliardaire aux intérêts commerciaux multiples et internationaux, M. Trump continue de faire preuve d’aveuglement volontaire. Qu’il place ses deux fils à la tête de ses affaires sauvera peut-être les apparences aux yeux de certains. Cela ne l’empêchera pas nécessairement de prendre des décisions qui, sur le plan fiscal par exemple, favoriseront le développement de son « empire ». Qui le président désigné pense-t-il duper en promettant de se doter d’un conseiller à l’éthique… qu’il aura personnellement choisi ?

Donald Trump est-il une menace pour la démocratie ? Il en présente des symptômes. En campagne, il a incité ses partisans à la violence ; menacé de jeter Hillary Clinton en prison et de poursuivre les organisations de presse qui le critiquent ; affirmé qu’il n’accepterait pas d’office les résultats de la présidentielle… En conférence de presse, il a reconfirmé sa dangerosité.

C’est le constat lucide que M. Obama a fait à mots couverts mardi soir à Chicago en affirmant que « notre démocratie est menacée chaque fois que nous la considérons comme acquise ». Manière de dire que la présidence Trump sera un mauvais moment à passer. Et que l’Amérique citoyenne aura intérêt à se mobiliser.