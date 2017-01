En direct: Obama livre son discours d'adieu

Accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden, Barack Obama s’exprimera depuis le «McCormick Place», au coeur de la grande ville de l’Illinois.

Barack Obama fait mardi ses adieux, pour remercier les Américains d’une « extraordinaire aventure » et tenter de réconforter sa famille politique, toujours sous le choc de l’élection surprise de Donald Trump.Le démocrate de 55 ans, qui s’apprête à céder la place à l’homme d’affaires républicain de 70 ans, a choisi la ville de Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président.Accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden, il s’exprimera depuis le « McCormick Place », au coeur de la grande ville de l’Illinois.Huit années à la tête de la première puissance mondiale ont blanchi ses tempes et émacié son visage, mais le premier président noir de l’histoire des États-Unis entend délivrer une nouvelle fois un message d’espoir.