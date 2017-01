Donald Trump nomme Dan Coats à la tête du renseignement américain

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 janvier 2017

Interdit de séjour en Russie

Mise en garde

Washington — Le président désigné des États-Unis Donald Trump a confirmé samedi son intention de nommer l’ancien sénateur Dan Coats, 73 ans, au poste stratégique de directeur du renseignement national, alors que l’homme est visé par des sanctions russes.« Je suis certain que le sénateur Dan Coats est le bon choix », a déclaré dans un communiqué Donald Trump. Il « guidera la vigilance permanente de mon administration envers ceux qui cherchent à nous nuire ».Cette nomination est très sensible pour Donald Trump, en pleine polémique avec les services de renseignement américains sur les cyberattaques attribuées à la Russie durant l’élection américaine.M. Trump a fait publiquement part de son scepticisme sur cette ingérence, alors que le renseignement a publié vendredi un rapport accusant nommément Vladimir Poutine d’avoir lancé des opérations de désinformation et de piratage pour faire élire Donald Trump et dénigrer Hillary Clinton.Le républicain est revenu à la charge tôt samedi sur Twitter pour dénoncer « la grave négligence » du parti démocrate qui a permis selon lui à des pirates de dérober des milliers de messages de hauts responsables du parti.« Les renseignements indiquent très fortement qu’il n’y a absolument aucune preuve que le piratage ait affecté les résultats de l’élection. Les urnes électroniques pas touchées ! » a aussi écrit le milliardaire.En fait, le rapport ne s’aventure pas sur le terrain de l’impact des piratages de responsables démocrates sur le résultat du scrutin. Mais il confirme effectivement l’assertion des responsables américains selon laquelle les systèmes électoraux eux-mêmes n’ont pas été manipulés : « les types de systèmes ciblés ou piratés par les acteurs russes n’étaient pas liés au comptage des voix », conclut le rapport.Le choix de Dan Coats, 73 ans, sénateur républicain sortant de l’Indiana, comme maître-espion devrait rassurer tous ceux qui soupçonnent une indulgence du président désigné envers la Russie.Dan Coats est l’un des six sénateurs américains et trois responsables de la Maison-Blanche interdits de séjour en Russie par Moscou en 2014, en représailles aux sanctions américaines après l’invasion de la Crimée.À l’époque, le sénateur s’était dit « honoré » d’être ainsi pris pour cible par le Kremlin.Le directeur du renseignement, dont le poste a été créé après les attentats du 11-Septembre, coordonne l’activité des 16 agences de renseignement américaines, dont la CIA, le FBI ou la NSA.Sans avoir à proprement parler d’autorité sur ces agences, il s’assure que l’information circule entre elles et qu’elles ne dupliquent pas leurs efforts. Son bureau est aussi chargé d’élaborer chaque jour le briefing confidentiel au président américain.James Clapper, le détenteur du poste depuis 2010, vieux briscard du renseignement, a mis en garde en termes voilés le président désigné contre toute polémique publique avec ses services de renseignement, après que le milliardaire a brocardé les analystes américains pour s’être trompé sur l’existence d’armes de destruction massive dans l’Irak de Saddam Hussein.Dan Coats a aussi été ambassadeur en Allemagne de 2001 à 2005, sous l’administration de George W. Bush. Il était membre de la commission du Renseignement au Sénat.