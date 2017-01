CIA, FBI et NSA accusent directement Vladimir Poutine

Les services de renseignement américains estiment dans un rapport publié vendredi que le président «Poutine et le gouvernement russe ont cherché» à favoriser l’élection de Donald Trump et à discréditer la campagne électorale d’Hillary Clinton.



Moscou «appliquera les leçons apprises» dans cette campagne pour influencer les élections dans d’autres pays, avertit le rapport demandé par Barack Obama, qui se base sur les informations recueillies par le FBI, la CIA et la NSA.



Le rapport rendu public est une version déclassifiée d'un rapport confidentiel.



La campagne d'influence de Moscou a notamment eu recours à des agences gouvernementales, des médias financés par l'État, des intermédiaires, des utilisateurs de médias sociaux rémunérés et des « trolls », peut-on lire dans le rapport.



Les services militaires russes auraient aussi utilisé Guccifer 2.0 et DCLeaks pour diffuser des renseignements sur des « victimes américaines », en plus de transmettre des informations à WikiLeaks et à des médias.



La campagne russe n'aurait toutefois pas touché le comptage des voix.



[Consultez le rapport complet]