Trump assure que le Mexique paiera pour le mur

Washington — Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a répété vendredi que le Mexique paiera éventuellement pour le mur qu’il a promis d’ériger le long de la frontière entre les deux pays pendant la campagne électorale.

L’équipe de M. Trump aurait toutefois l’intention de tout d’abord demander au Congrès des États-Unis de financer le projet, en s’appuyant sur une loi qui autorise la construction de clôtures et l’installation d’autres technologies le long de la frontière sud du pays.

S’exprimant sur Twitter tôt vendredi matin, M. Trump a accusé les médias de « malhonnêteté » pour ne pas avoir précisé que tout l’argent dépensé par les contribuables américains pour construire le mur sera éventuellement remboursé par le Mexique.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!