Trump ne croit toujours pas à l’interférence de Moscou

Donald Trump a désavoué à nouveau mercredi les services américains de renseignement qui ont conclu à une interférence de la Russie dans la présidentielle, et apporté du crédit au site WikiLeaks selon lequel Moscou n’est pas à l’origine des piratages informatiques dans la campagne électorale.

« [Le fondateur du site Wikileaks] Julian Assange a dit “qu’un ado de 14 ans pouvait avoir piraté [John] Podesta” — alors pourquoi le parti démocrate a-t-il été si négligent ? Il a aussi dit que les Russes ne lui avaient pas transmis les informations », a écrit mercredi matin dans un tweet le futur président des États-Unis.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2017

Les services américains de renseignement, mais aussi des entreprises privées de sécurité informatique a priori indépendantes, affirment — sans pour l’instant avoir donné publiquement des preuves tangibles — que Moscou est à l’origine de fuites de courriels du parti démocrate et de John Podesta, le directeur de campagne de Hillary Clinton.

L’administration est convaincue que la publication de ces courriels par Wikileaks était destinée à favoriser Donald Trump.

La Maison-Blanche prend ces allégations assez au sérieux pour avoir pris de sévères sanctions contre deux services russes de renseignement et expulsé 35 diplomates russes — des agents de renseignements selon elle.

WikiLeaks, l’« intermédiaire » de Moscou ?

La CIA est convaincue que ce sont les Russes qui ont donné les courriels à Wikileaks. Julian Assange a toujours démenti avec véhémence et se défend d’avoir été manipulé par la Russie pendant la campagne américaine.

M. Obama a demandé un rapport aux services de renseignement détaillant le piratage et souhaite qu’il soit publié avant qu’il ne quitte le pouvoir le 20 janvier. Des auditions sont également prévues sur cette affaire au Congrès, notamment jeudi au Sénat.

L’équipe de M. Trump avait aussi rejeté les conclusions de la CIA, jugeant que les analystes qui y sont parvenus « sont les mêmes que ceux qui disaient que [l’ancien président irakien] Saddam Hussein disposait d’armes de destruction massive ».

Début octobre, le département de la Sécurité intérieure (DHS) et la direction du renseignement (DNI) qui coordonne les agences comme le FBI et la CIA avaient conclu que la Russie avait piraté les comptes de personnalités et d’organisations politiques dans le but « d’interférer dans le processus électoral américain ».

Le Washington Post avait ensuite révélé début décembre que, selon des conclusions de la CIA, des personnes liées à Moscou ont fourni à WikiLeaks des courriels piratés sur les comptes de John Podesta et du parti démocrate.

Selon la CIA, Moscou aurait eu recours à des « intermédiaires » pour éviter d’être directement mêlé à ces pratiques.

Le New York Times avait affirmé pour sa part que Moscou avait aussi piraté le parti républicain, mais n’avait publié que les informations concernant le parti démocrate.

Donald Trump a suggéré mercredi sur Twitter que le parti républicain était « protégé contre les piratages » contrairement au parti démocrate.

Somebody hacked the DNC but why did they not have "hacking defense" like the RNC has and why have they not responded to the terrible...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2017

things they did and said (like giving the questions to the debate to H). A total double standard! Media, as usual, gave them a pass. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2017

Des républicains en désaccord

Pourtant l’homme fort du Congrès et chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Paul Ryan, n’a pas la même opinion que Donald Trump de Julian Assange. « Ce type est un mouchard au service de la Russie. Il fait fuiter, il vole des données, et met en danger la sécurité nationale », a-t-il affirmé mercredi sur la radio de l’animateur Hugh Hewitt.

L’ancien ambassadeur américain à l’OTAN sous la présidence de George Bush de 2001 à 2005, Nicholas Burns, a jugé mercredi sur Twitter « déplorable » les propos de Trump. « Il croit à Julian Assange, un ami de Moscou et un obséquieux de la politique internationale ? Déplorable. »

Trump will regret this statement. He believes Julian Assange, a friend of Moscow and the Uriah Heep of international politics? Lamentable https://t.co/gUPwezW9Gs — Nicholas Burns (@RNicholasBurns) 4 janvier 2017

Mardi soir, Donald Trump a encore douté des conclusions des services de renseignement, suggérant qu’un briefing avec eux avait été reporté.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2017

Mais des responsables de l’administration américaine cités par plusieurs médias ont assuré que ce briefing avec de hauts responsables du renseignement n’avait jamais été reporté et était bien prévu vendredi.

M. Trump a reçu mardi un briefing habituel des services de renseignement, mais « c’est possible que son équipe n’ait pas été mise au courant de son programme », a expliqué au Washington Post un responsable sous couvert de l’anonymat.