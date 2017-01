La gratuité scolaire promise à New York

Photo: Mike Groll Associated Press

New York — Le gouverneur de l’État de New York a promis lundi aux classes moyennes une scolarité gratuite dans les universités publiques, reprenant une idée du sénateur Bernie Sanders qui avait valu à ce dernier un franc succès chez les jeunes pendant la campagne présidentielle. Le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a rappelé que les étudiants aux États-Unis s’endettent à hauteur de 30 000 dollars en moyenne pour financer leurs études. « L’État de New York va lancer cette année la bourse Excelsior : si vous venez d’une famille qui gagne moins de 125 000 dollars par an, l’université sera gratuite », a-t-il ajouté sous les applaudissements. Les frais de scolarité dans les universités publiques sont bien inférieurs à ceux de Columbia ou NYU, mais atteignent quand même environ 6 500 dollars par an pour les résidents.