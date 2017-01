Obama fera ses adieux à Chicago, là où tout a commencé

Washington — Le président américain Barack Obama prononcera son discours d’adieu la semaine prochaine depuis Chicago, son fief politique où il célébra il y a huit ans, devant une foule en liesse, son élection à la Maison-Blanche.

« Le mardi 10 janvier, je rentrerai chez moi à Chicago pour vous faire mes adieux et vous exprimer ma reconnaissance », indique M. Obama dans un court texte publié lundi, rappelant que cette tradition remonte à George Washington.

"On Tuesday, January 10, I'll go home to Chicago to say my grateful farewell to you" — @POTUS : https://t.co/5IttFT9iq6 #FarewellAddress pic.twitter.com/VCrScYc9eB

Soulignant qu’il commence à peine à écrire son texte, le président américain, attendu lundi à Washington après deux semaines de vacances en famille à Hawaï, souligne qu’il entend revenir sur les huit années écoulées, mais aussi se tourner vers l’avenir.

« Je le vois comme une chance de vous remercier pour cette extraordinaire aventure, de célébrer la façon dont vous avez changé ce pays pour le meilleur au cours des huit années écoulées et de livrer quelques réflexions sur notre avenir », explique-t-il.

Le président démocrate, âgé de 55 ans, cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, 70 ans.

« Cela a été le privilège de ma vie d’être votre président. Je serai à vos côtés en tant que citoyen », a-t-il déclaré dimanche dans un tweet de voeux envoyé depuis Hawaï.

It’s been the privilege of my life to serve as your President. I look forward to standing with you as a citizen. Happy New Year everybody.