L’année du triomphe inattendu de la casquette

Le Devoir revient sur 2016 avec une douzaine d’objets qui ont fait l’année politique, internationale, culturelle, économique, sociale et sportive. En commençant par le plus emblématique de tous : la casquette rouge de la campagne de Donald Trump.

Combien n’y ont pas cru — et combien n’y croient pas encore ? Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique (et par extension : personne la plus puissante du monde). Une bombe à fragmentation politique aux effets collatéraux encore inconnus. Mais bientôt une réalité concrète.

Des événements qui ont marqué 2016, l’élection de M. Trump à la présidence américaine s’impose comme le plus grand vecteur de changements à anticiper. Avec toute une série de questions en suspens — l’impact sur l’héritage des années Obama, la géopolitique mondiale, la sécurité intérieure, la lutte contre les changements climatiques…

Le futur président a mené une campagne complètement hors normes qui a déstabilisé adversaires et observateurs. Et il l’a fait très souvent coiffé d’une casquette rouge frappée du slogan de sa campagne, « Make America Great Again ».

Encore en vente sur le site personnel de Donald Trump (où l’on prévient que la demande « énorme » et « incroyable » entraîne des délais de livraison), cette casquette est devenue le symbole du mouvement qui aura mené M. Trump du monde de l’immobilier, de la téléréalité et des « discussions de vestiaire » jusqu’à la Maison-Blanche.

Comment expliquer le succès politique de la casquette rouge ? Directrice adjointe de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Karine Prémont répond qu’elle avait tout pour plaire et incarner le type de campagne souhaité par M. Trump — et le type de candidat qu’il fut. Explications :

L’objet. Mme Prémont y voit beaucoup « plus qu’un objet promotionnel. C’était vraiment le symbole par excellence de son message et des gens à qui il s’adressait. C’est un objet que tous possèdent en plusieurs exemplaires, qui ne coûte pas cher et qui permet d’afficher un message vu par plusieurs. En la portant comme il l’a fait, il s’adressait à ceux qui portent des casquettes — c’est-à-dire le peuple ordinaire. C’était très judicieux ».

Et pour le rouge vif ? « Il n’y a rien d’anodin quand on connaît le sens du marketing de Donald Trump,dit Karine Prémont. C’est un rouge qui attire l’oeil, qui frappe l’oeil. »

Le slogan. Rendre à l’Amérique sa grandeur — Make America Great Again. Quatre mots pour incarner le message d’une candidature qui se nourrissait (et alimentait) du ressentiment de plusieurs Américains quant à une Amérique qui ne répond pas aux attentes. « Tout est là, parfaitement condensé dans ce slogan,note Mme Prémont. Cette idée bien résumée que ça va mal, mais qu’avec Trump, tout ira mieux. »

La professeure de l’Université de Sherbrooke rappelle que c’est Ronald Reagan qui, le premier, a utilisé un slogan quasi identique en 1980. Du coup, le message de la campagne Trump pouvait être « associé à un conservatisme [apprécié] et à un républicain qui faisait consensus ».

Au-delà de la référence historique, le slogan venait « exprimer l’idée : revenons aux États-Unis, revenons à nos capacités, revenons à nous-mêmes, améliorons ce qui va mal — car pour lui, tout va mal. C’était un message de repli sur soi, très bien choisi à mon avis ».

Le sous-texte du slogan. À quelle époque fait référence le slogan de la casquette Trump ? C’est là toute la force de ce message, répond Karine Prémont : chacun peut l’interpréter à sa convenance. « Ça peut vouloir dire tellement de choses, d’époques, de moments, dit-elle. Ça dit que, depuis qu’Obama est là, ça va mal. Ça fait aussi référence à une Amérique qui n’existe plus depuis longtemps — comme une nostalgie pour quelque chose qui ne peut plus exister à mon avis, dans un monde d’interdépendance. Mais il y a un état d’esprit que Donald Trump voulait amener, cette idée selon laquelle l’Amérique est aux hommes blancs et qu’il faut revenir à ça. C’est le sentiment que ce message générait. »

Le clin d’oeil russe. L’oeil avisé verra dans la caricature de Garnotte le détail de fabrication : « Made in Russia » plutôt qu’en Chine (encore que, dans la réalité, la casquette serait « proudly made in USA »). Cela pour marquer le rapprochement annoncé de Washington avec Moscou — du moins, si Donald Trump donne suite à ses intentions.

« Le changement de ton avec Moscou est majeur, dit Mme Prémont. Surtout s’il s’avère que la Russie a vraiment joué un rôle dans l’élection de M. Trump. » Elle pense Donald Trump « naïf » de croire « qu’il pourra mener le jeu comme si Vladimir Poutine était manipulable ou inexpérimenté. Certains veulent y voir de l’espoir et se disent que ça pourrait permettre de régler des dossiers sur la scène internationale. Mais tout dépendra de comment le président désigné va mener sa diplomatie ».

Farfelu

À trois semaines de la passation des pouvoirs entre Barack Obama et Donald Trump, Karine Prémont dit qu’elle et ses collègues « peinent toujours à en revenir ». « Quand on continue à suivre ça de près, on a tous les jours des raisons de s’inquiéter de ce que sera cette présidence. Parce que tous les indices disent que ce sera aussi farfelu à partir de maintenant que ce le fut en campagne. »

Elle décrit le 45e président comme « un type incapable de contrôler ses états d’âme et ses émotions », ce qui n’est « pas de nature à rassurer beaucoup ». Mais bon : il a gagné, il sera président et… casquette basse ?