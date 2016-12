Obama lance sa réplique à la Russie

La réponse de l’administration Obama à l’ingérence présumée de la Russie dans la présidentielle américaine est arrivée jeudi : 35 diplomates russes qui auraient agi comme espions ont été expulsés des États-Unis, tandis que deux grandes agences de renseignement russes ont été sanctionnées.

L’annonce a été faite une semaine après que le FBI eut corroboré les conclusions de la CIA et statué que la Russie était intervenue dans l’élection américaine, notamment pour favoriser l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. La série de sanctions sera accompagnée d’autres mesures, que le président américain ne rendra pas publiques.

Dans un communiqué de presse, la Maison-Blanche a annoncé que le département d’État américain considérait désormais comme persona non grata 35 agents de renseignement russes en poste à l’ambassade de Russie à Washington et au consulat russe à San Francisco. Ces espions, qui se seraient fait passer pour des diplomates, auraient « agi d’une manière qui ne correspond pas à leur statut diplomatique ». Leur expulsion sert aussi de réponse aux gestes de harcèlement qu’aurait subi le personnel diplomatique américain en poste en Russie « au cours des deux dernières années », note le communiqué.

L’administration Obama a aussi annoncé des sanctions visant le Service fédéral de sécurité (FSB) et la direction générale des renseignements de l’état-major des forces armées de la Russie (GRU). La Maison-Blanche soupçonne cette dernière organisation d’avoir commandé le piratage du Comité national démocrate, dont les courriels ont ensuite été publiés par WikiLeaks pendant la campagne présidentielle.

Le département d’État fermera aussi deux complexes de bâtiments appartenant à la Russie dans les États du Maryland et de New York, puisque ceux-ci étaient « utilisés par des responsables russes à des fins de renseignement », selon la Maison-Blanche.



Passer à autre chose



À quelques semaines de prendre les rênes des États-Unis, le président désigné Donald Trump ne s’est pas senti inquiété par les actions annoncées par son prédécesseur. Il est temps de passer « à d’autres choses plus importantes », a-t-il suggéré. « Dans l’intérêt de notre pays et de notre grand peuple, je rencontrerai la semaine prochaine les responsables de notre renseignement pour être informé » des détails de cette affaire, a-t-il ajouté dans un bref communiqué.



Il reste que l’impact réel de ces sanctions se mesurera à la manière dont il les accueillera, souligne Pierre Jolicoeur, professeur de science politique au Collège militaire royal du Canada. « Si l’administration démocrate était maintenue au pouvoir, il y aurait un certain refroidissement des relations russo-américaines. Mais on n’est pas certains que les mesures vont rester, parce qu’Obama s’en va », a-t-il rappelé.

Très rapidement, le nouveau président se trouvera « sur la sellette », a-t-il affirmé. « À peu près tout le monde aux États-Unis, hormis M. Trump et quelques-uns de ses proches, accuse la Russie d’être intervenue pendant la campagne », a-t-il ajouté. Donald Trump, bien qu’habitué de nager à contre-courant, aura quand même besoin de travailler en concertation avec les agences américaines, qui sont ses alliées, a souligné Pierre Jolicoeur.

Semer le doute

Le président désigné, qui ne cache pas ses affinités avec Moscou, qualifie les conclusions des enquêtes de la CIA et du FBI de mensonges et allègue des jeux de pouvoir entre les agences. Et la Russie fait la même chose, remarque le professeur Jolicoeur. « Elle sème le doute dans l’esprit des gens, pour faire porter le chapeau à l’autre partie », a-t-il affirmé. À travers ses interventions militaires en Géorgie, puis en Ukraine, et aujourd’hui en Syrie, elle « se fait entendre », tente de mettre un frein à « l’impérialisme américain ». Elle agit aussi de la sorte « pour montrer sa capacité d’intervention et s’assurer que ses intérêts sont bien entendus dans le monde », selon Pierre Jolicoeur.

Dans son dessein, la Russie a peut-être trouvé un allié en Donald Trump. Mais le vrai test arrivera plus tard, quand le coloré personnage deviendra officiellement président. D’ici là, les sanctions supplémentaires — mais confidentielles — annoncées par Barack Obama devraient prendre la forme de cyberattaques, prédit Pierre Jolicoeur. « Ce serait un bon moyen pour les États-Unis de montrer qu’ils ont aussi une capacité offensive en la matière », a-t-il exposé. Ce genre d’attaque, peut-être moins spectaculaire que l’expulsion de diplomates, sera néanmoins plus dommageable, croit le professeur, qui note l’importance qu’accordent les grandes puissances à l’utilisation de l’informatique pour attaquer, mais aussi pour se défendre.