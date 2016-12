Cinq fronts préoccupants sous une présidence Trump

À quelques semaines de l’investiture présidentielle, les multiples déclarations de Donald Trump ainsi que la composition de son équipe annoncent des ruptures importantes dans la politique extérieure des États-Unis et une période d’incertitude prolongée pour la conjoncture géopolitique mondiale.

1. Intérêts commerciaux à court terme

Le plus souvent, la politique étrangère américaine a cherché à concilier les intérêts commerciaux à court terme avec les impératifs géopolitiques à long terme, y compris, dans le meilleur des cas, le maintien des alliances, la résolution des conflits et la stabilité internationale. La doctrine « America First » préconisée par Donald Trump se résume à une vision mercantile des relations internationales où la puissance économique, militaire et géopolitique dessert les intérêts économiques immédiats des États-Unis. Cette stratégie pourrait dégénérer en conflits commerciaux et provoquer un ressac même auprès des plus proches alliés de la première puissance mondiale.

2. La guerre au djihadisme

En ce qui a trait à la sécurité, Trump a clairement indiqué que son objectif premier était d’écraser le groupe État islamique par la force. Même si l’organisation EI est en voie de perdre l’essentiel de ses gains territoriaux en Syrie et en Irak, le terrorisme djihadiste et la radicalisation des islamistes modérés se poursuivent et pourront difficilement être enrayés par des moyens militaires. Pour cela, il serait largement préférable de mettre fin à la répression brutale des populations sunnites par les régimes chiites en Irak et en Syrie (provoquant ainsi la colère des sunnites qui représentent 1,7 milliard des musulmans à travers le monde) ; cesser d’appuyer les dictatures dans les Émirats arabes, en Égypte et ailleurs, combattre le ressentiment contre les musulmans dans les pays occidentaux, maintenir l’accord nucléaire avec l’Iran et redonner un minimum de crédibilité au processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens.

Selon toute vraisemblance, l’administration Trump n’explorera pas ces pistes de solution. Après l’attentat de Berlin, Trump s’est contenté de faire allusion à une possible guerre de civilisation entre la chrétienté et l’islam.

3. États-Unis-Russie : rapprochement cul-de-sac ?

L’administration Trump semble vouloir faire de la Russie un allié contre la Chine et les djihadistes. Le déclin économique et militaire de la Russie se poursuit à un rythme accéléré et affaiblit sa position géopolitique. Dans ce contexte, la Russie n’a aucune intention de reculer sur la Crimée, d’abandonner sa prérogative en Syrie ou de remettre en question son fragile modus vivendi avec la Chine. Les États-Unis ont-ils véritablement avantage à se rapprocher d’un pays en grande partie responsable des massacres à Alep, et qui est perçu, à tort ou à raison, comme une menace par plusieurs États européens ? Aux États-Unis mêmes, alors que les preuves démontrant que des cyberattaques russes auraient bel et bien influencé le résultat de l’élection présidentielle s’accumulent, un éventuel rapprochement avec la Russie suscite une opposition de plus en plus affirmée.

Pour ce qui est du dossier nucléaire iranien, ni la Russie ni les autres signataires du traité n’accepteront une décision américaine de résilier ou renégocier le traité.

4. Chine : coexistence ou affrontement ?

Depuis son entrée en politique, Trump a attribué à la Chine (avec le Mexique) la responsabilité des problèmes économiques des États-Unis. Dans plusieurs déclarations virulentes, il a menacé d’imposer des tarifs de 45 % sur les importations en provenance de la Chine et de la punir pour avoir supposément manipulé sa devise.

Pour le moment, la Chine, qui fait face à de multiples défis, a pour principal objectif de consolider la croissance de son économie et d’assurer sa stabilité sociopolitique. Elle craint la posture plus agressive de l’administration Trump, y compris la possibilité de représailles économiques, les tentatives d’encerclement (le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, le Vietnam…), et considère la protection des voies de transport maritime en mer de Chine comme un enjeu existentiel.

Bien que la Chine soit la seule puissance mondiale qui puisse un jour devenir un rival crédible, la domination américaine, surtout militaire et technologique, n’est pas menacée. Dans les années à venir, la stabilité du monde dépendra en grande partie du choix de l’administration Trump de considérer la Chine comme un concurrent ou un ennemi.

5. Le déclin de l’Europe

L’appui de Trump au Brexit et sa désinvolture face à l’OTAN marquent une autre rupture importante pour les États-Unis.

Minée par une décennie de stagnation économique et de plus en plus menacée de désintégration politique, l’Europe traverse actuellement la pire crise de son histoire. Bien que la dynamique européenne demeure dans une large mesure indépendante de la volonté américaine, il ne fait aucun doute que les États-Unis pourraient influencer l’avenir de l’Europe. L’enjeu est de taille puisque l’Europe demeure l’un des plus importants blocs économiques au monde et un allié géopolitique très important.