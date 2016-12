Tourmente de fin de présidence

Après l’abstention américaine de vendredi dernier au Conseil de sécurité, c’est à un plaidoyer bien senti en faveur de la solution à deux États, assorti d’une vive dénonciation de la politique israélienne de colonisation, que s’est livré le secrétaire d’État John Kerry. Bravo ! Mais que ce sursaut est tardif ! Et le président désigné Donald Trump, malgré le consensus qui s’exprime à l’échelle internationale, voudra en faire fi.

Un discours d’adieu aux airs de baroud d’honneur, certes, mais prononcé en des termes d’une limpidité exemplaire, trahissant l’exaspération de l’administration sortante du président Barack Obama à l’égard du gouvernement du premier ministre Benjamin Nétanyahou, l’un des plus à droite que les Israéliens aient jamais eu. La solution à deux États est « en grave danger », alors qu’il s’agit, a déclaré M. Kerry, de « la seule voie possible pour obtenir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens ». Contre toute logique, a estimé le secrétaire d’État, Israël poursuit un « projet exhaustif » d’appropriation des terres palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Contre toute logique, puisque c’est un sophisme de prétendre, ainsi que le fait miroiter le gouvernement israélien, que cette colonisation représente pour les Israéliens une garantie de sécurité.

En réaction aux propos de M. Kerry, M. Nétanyahou a plus tard reproché au secrétaire d’État d’être « obsédé » par la question des colonies. Il est parlant que le premier ministre israélien n’ait pas eu d’arguments plus sensés à présenter.

Il y a pourtant longtemps que le « grave danger » existe, que la communauté internationale martèle que les perspectives de paix sont bloquées par l’expansion des colonies juives de peuplement et qu’il n’y a pas de solution de rechange à la solution à deux États.

Votée le 1er mars 1980, la résolution 465 du Conseil de sécurité des Nations unies déplorait « vivement » que la politique d’Israël fasse obstacle à « l’instauration d’une paix d’ensemble » et demandait « au gouvernement et au peuple israéliens de démanteler les colonies de peuplement existantes et de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies […] dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem ».

Aussi, plus de 35 ans plus tard, le contexte est tel qu’il est difficile d’espérer que la dynamique israélo-palestinienne sera utilement modifiée par la résolution 2334 adoptée vendredi dernier dans le fracas de l’abstention américaine et le cri du coeur au demeurant lucide que M. Kerry a lancé mercredi. La communauté internationale peut bien dire et redire que la colonisation des territoires palestiniens doit cesser « immédiatement et complètement » et que les « faits accomplis » sur le terrain n’ont « aucun fondement en droit », il se trouve très concrètement que le nombre de colons juifs est passé d’environ 200 000 au début des années 2000 à près de 600 000 aujourd’hui ; et que, en conséquence, la création d’un État palestinien territorialement unifié devient de plus en plus une vue de l’esprit.

Si, donc, par apparente politesse pour M. Kerry, les discussions sur la construction de 618 logements à des fins de colonisation ont été suspendues mercredi à la demande de M. Nétanyahou, la municipalité de Jérusalem a approuvé de l’autre main la construction d’un bâtiment de quatre étages pour des colons dans un quartier palestinien de Jérusalem-Est.

Vrai que les relations entre MM. Obama et Nétanyahou ont été très tendues ces dernières années. Il n’empêche que M. Obama aura toujours pris soin de préserver la relation stratégique entre les deux pays, comme en témoigne l’aide massive de 38 milliards $US sur dix ans octroyée il y a peu à Israël. La réaction du chef de gouvernement israélien aux événements des derniers jours n’en paraît que plus excessive. C’est que « la colonisation constitue le coeur de son action et la justification suprême de son existence », écrivait Elie Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France, dans une tribune publiée mercredi dans Le Monde.

Certains veulent croire que la résolution de vendredi et le discours de M. Kerry préparent le terrain à des progrès diplomatiques lors de la conférence internationale sur le Proche-Orient qui se tiendra dans deux semaines à Paris. Peut-être. Mais pour avoir mis huit ans à en arriver là, la Maison-Blanche ne semble pas tant vouloir agir sur l’avenir que sauver sa réputation, à l’orée d’une présidence Trump qui s’annonce pro-israélienne à l’extrême et sous laquelle M. Nétanyahou pourra dormir sur ses deux oreilles.