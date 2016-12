Trump accuse Obama de lui nuire

Washington — Le président élu des États-Unis Donald Trump a accusé mercredi le président sortant Barack Obama de tenir des « propos incendiaires » et de mettre des « obstacles » qui entravent la transition à la tête de l’exécutif.

« Je fais de mon mieux pour ignorer les nombreux obstacles et déclarations incendiaires du président O. Je pensais que la transition se ferait en douceur. MAIS NON ! », a tweeté le tribun populiste élu le 8 novembre, sans préciser la teneur de ces obstacles ni les propos de M. Obama auxquels il réfère.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!