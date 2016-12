Trump annonce qu’il dissoudra sa fondation

Photo: Andrew Harnik Archives Associated Press

Washington — Le président désigné des États-Unis Donald Trump a annoncé samedi qu’il avait « l’intention » de dissoudre sa fondation pour « éviter ne serait ce que l’apparence de tout conflit d’intérêts ».

C’est la première décision concrète qu’annonce le président désigné pour éviter la confusion entre la fonction présidentielle et ses activités d’homme d’affaires.

Il a missionné son conseil pour effectuer les démarches nécessaires à cette dissolution, selon un communiqué publié samedi. « J’ai décidé que je poursuivrai mon engagement philanthropique d’une autre manière », a indiqué Donald Trump, cité dans le document.

Saluant le travail « énorme » effectué selon lui par cette fondation, le président désigné a affirmé ne pas vouloir « que du bon travail soit associé à un possible conflit d’intérêts ».

Depuis son élection, le 8 novembre, Donald Trump a promis d’abandonner à ses fils et à des tiers la gestion de son empire immobilier, bien que la loi ne l’y oblige pas.

Il devait détailler son plan lors d’une conférence de presse annoncée pour mi-décembre, mais qu’il a reportée à une date non précisée.

Après son élection, les mises en garde se sont multipliées au sujet de conflits d’intérêts potentiels entre sa fonction de président et ses sociétés, qui forment un conglomérat opaque et non coté.