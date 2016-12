Trump veut renforcer l’arsenal nucléaire américain

Washington — Donald Trump a estimé jeudi que les États-Unis devaient renforcer et accroître leur capacité en matière d’armement nucléaire tant que le « monde n’aura pas retrouvé la raison » dans ce domaine.

Le président désigné des États-Unis a seulement publié un tweet sur cette question sans détailler sa pensée. « Les États-Unis doivent grandement renforcer et accroître leur capacité nucléaire tant que le monde n’aura pas retrouvé la raison dans le domaine des armes nucléaires », a-t-il dit sur le réseau social Twitter, son moyen de communication privilégié.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes