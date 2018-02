Syrie: un groupe armé abat un avion russe et capture le pilote

Beyrouth — Un groupe armé a capturé et tué un pilote russe après avoir abattu samedi son avion de type Soukhoï Su-25 dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).



« Des factions rebelles ont abattu un Sukhoï 25. Le pilote russe a sauté en parachute, avant d’être capturé », a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH.



Il n’était pas immédiatement possible de savoir à quel groupe appartiennent les auteurs du tir.



La région dans laquelle l’avion s’est écrasé est contrôlée par Hayat Tahrir al-Cham, groupe jihadiste dominé par l’ex-branche locale d’Al-Qaïda, ainsi que par plusieurs groupes rebelles.



Les forces pro-régime, soutenues par leur allié russe, ont lancé fin décembre une offensive pour reconquérir le sud-est de la province d’Idleb, la dernière qui échappe entièrement au pouvoir de Damas.



« Il y a eu des dizaines de frappes aériennes russes dans le secteur ces dernières 24 heures. Cet avion menait aussi des raids là-bas », selon M. Abdel Rahmane, dont l’organisation dispose d’un vaste réseau de sources à travers le pays.



Des groupes de l’opposition ont abattu par le passé des avions du régime, mais beaucoup plus rarement ceux de l’armée russe.



En août 2016, cinq soldats russes avaient péri après que leur hélicoptère eut été abattu par des groupes rebelles également dans la province d’Idleb.



En novembre 2015, la Turquie avait abattu un appareil militaire russe, ce qui avait provoqué une crise diplomatique entre Moscou et Ankara.