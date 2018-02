Poutine souligne les 75 ans du «triomphe» de Stalingrad en campagne électorale

La Russie a célébré vendredi les 75 ans du « triomphe » soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et symbole de la fierté retrouvée et du patriotisme que veut incarner Vladimir Poutine, en campagne pour un quatrième mandat. Le président russe, arrivé dans l’après-midi à Volgograd, nom actuel de Stalingrad, a salué devant d’anciens combattants « la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est soldée par un triomphe de notre armée, de notre peuple ». « C’est ici que notre peuple a su démontrer son caractère inébranlable […], c’est ici qu’a été ouverte la voie qui a mené à la défaite définitive de l’ennemi », a-t-il souligné. « Les défenseurs de Stalingrad nous ont laissé un grand héritage : l’amour de la patrie, la volonté de défendre ses intérêts et son indépendance et la capacité d’être forts face à toutes les épreuves », a ajouté le président russe, alors que les tensions entre la Russie et les Occidentaux sont au plus fort depuis la guerre froide.