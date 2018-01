Recours des avocats de Lula pour lui éviter la prison

Brasília — Les avocats de Lula ont présenté mardi une demande d’« habeas corpus » afin d’éviter la prison à l’ex-président brésilien et ont dénoncé devant l’ONU les « violations » des droits de leur client, condamné en appel la semaine dernière. Luiz Inácio Lula da Silva, favori des sondages à la présidentielle d’octobre, a été condamné par un tribunal d’appel de Porto Alegre (sud) à une peine de plus de 12 ans pour corruption passive et blanchiment d’argent. Les juges qui l’ont condamné mercredi dernier avaient expliqué que la figure de proue de la gauche brésilienne commencerait à purger sa peine dès que tous les recours de seconde instance auraient été épuisés. Cela signifie potentiellement la prison pour Lula dans quelques semaines ou mois, alors même qu’il dispose encore de possibilités de recours devant les instances supérieures — STJ ou Cour suprême.