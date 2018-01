Les Kurdes de Syrie crient leur colère contre la Turquie lors de funérailles

30 janvier 2018

« À bas Erdogan », a scandé à Afrine la foule venue assister à l’enterrement de 16 combattants et de huit civils, tués lors des raids aériens menés par Ankara ou sur le champ de bataille. Civils et combattants s’étaient relayés pour porter les cercueils des 24 victimes, recouverts pour certains du drapeau kurde, du principal hôpital d’Afrine vers le cimetière, accompagnés par les cris de colère et les pleurs des proches, a constaté un correspondant de l’Agence France-Presse.