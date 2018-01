Yémen: les combats entre armée et séparatistes s’intensifient à Aden

Pour la deuxième journée consécutive, la ville d’Aden, dans le sud du Yémen, a été le théâtre de violents combats lundi entre forces séparatistes et militaires gouvernementaux, qui ont utilisé des chars et de l’artillerie lourde, tandis que les habitants sont restés terrés chez eux.

Le Yémen du Sud était un État indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990, et le mouvement séparatiste est resté très puissant.

Lundi, les violences à Aden ont fait au moins neuf morts — cinq séparatistes et quatre soldats —, ont indiqué à l’AFP des sources militaires. La veille, le bilan s’était établi à 15 morts et 122 blessés, dont des civils.

La coalition militaire sous commandement saoudien, qui intervient au Yémen depuis 2015 en soutien au gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, a appelé à des négociations.

Son porte-parole, le colonel saoudien Turki al-Maliki, a demandé aux séparatistes de « parler avec le gouvernement légitime », charge à celui-ci « d’examiner les demandes du mouvement social et politique » représenté par les séparatistes.

Ces séparatistes étaient préalablement alliés au gouvernement du président Hadi, qui est réfugié en Arabie saoudite. Mais la situation s’est tendue en avril 2017 quand M. Hadi a limogé le gouverneur d’Aden, Aidarous al-Zoubaidi : celui-ci a formé dans la foulée un Conseil de transition du sud, une autorité parallèle dominée par des séparatistes.

Ce Conseil avait fixé un ultimatum la semaine dernière à M. Hadi exigeant notamment le départ du premier ministre Ahmed ben Dagher et des « changements au gouvernement », accusé de « corruption ».

Cet ultimatum a expiré dimanche matin et des combats ont aussitôt éclaté en ville entre forces séparatistes et unités gouvernementales, aboutissant à la prise du siège transitoire du gouvernement et d’autres installations par les séparatistes, selon des sources militaires.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait état de combats nocturnes. « Tirs toute la nuit à Aden, y compris à l’arme lourde », a déclaré dans un tweet Alexandre Faite, chef de la délégation du CICR au Yémen.

All night shooting in Aden #Yemen, including heavy weapons. Those in Southern part of city, including @ICRC_ye still unable to get out. Situation in Taiz also very tense, with large influx of wounded. As always, civilians are not spared by the violence. Beginnig of 2018 tragic.