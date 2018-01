Un ferry transportant 50 personnes porté disparu dans le Pacifique

Wellington — Des recherches étaient en cours samedi pour retrouver un ferry transportant 50 personnes dont on a perdu la trace il y a plus d’une semaine dans les îles Kiribati, dans la partie centrale du Pacifique. Le MV Butiraoi, un catamaran en bois de 17,5 mètres de long, a quitté le 18 janvier l’île de Nonouti pour Betio Tarawa, également dans les Kiribati, un périple de 260 kilomètres qui devait durer deux jours. D’après les responsables néo-zélandais qui participent aux recherches, ce navire a été porté disparu le lendemain, le 19. « D’après ce que nous savons, le bâtiment a subi des réparations sur l’arbre d’hélice juste avant son départ », a expliqué un de ces responsables, John Ashby. Un avion Orion des forces aériennes néo-zélandaises prend part aux opérations de recherche. Les Kiribati, un ensemble de 33 atolls et récifs peuplés d’environ 110 000 personnes, s’étendent sur environ 3460 kilomètres au nord-est des Fidji.