Nouvelles sanctions américaines contre Moscou

Washington — Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions liées au conflit en Ukraine et à l’annexion de la Crimée par Moscou, aussitôt jugées « absurdes » par la Russie, qui menace d’une « riposte ». La décision du Trésor américain, qui cible en tout 9 entités et 21 personnes, notamment de hauts responsables russes et des « ministres » séparatistes, risque ainsi de relancer la guerre des sanctions qui a fait rage l’an dernier entre Washington et Moscou. Les relations entre les deux grandes puissances sont au plus bas. Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, a prévenu fin 2017 que le conflit ukrainien restait « l’obstacle persistant » empêchant toute embellie. « Le gouvernement américain est déterminé à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, en annonçant les sanctions.