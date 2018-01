Allemagne: Merkel veut former un gouvernement «rapidement»

Photo: Michael Sohn Associated Press

Berlin — Angela Merkel s’est déclarée « optimiste » vendredi en lançant la dernière ligne droite des négociations pour former « rapidement » un gouvernement en Allemagne, après quatre mois d’atermoiements qui ont érodé sa stature sur le plan national comme international. « Nous allons faire en sorte de négocier rapidement. Je crois que les gens attendent désormais que nous nous dirigions vers la formation d’un gouvernement », entre son camp conservateur et les sociaux-démocrates du SPD, a dit la chancelière. Les partenaires potentiels veulent dans l’idéal boucler leurs discussions dès le 4 février, tout en se ménageant la possibilité de prolonger de deux journées, a souligné un responsable du parti démocrate-chrétien de la chancelière (CDU), Michael Grosse-Brömer, après une première rencontre. C’est un peu plus rapide que ce qui était jusqu’ici anticipé. Angela Merkel avait évoqué la date du 11 février au plus tard pour parvenir à un accord. Mais l’issue des pourparlers reste incertaine compte tenu des sujets de contentieux qui demeurent et des profondes divisions au sein des sociaux-démocrates du SPD sur l’opportunité même de servir à nouveau d’appoint aux chrétiens-démocrates pour former une majorité.