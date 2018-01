Un mort dans une fusillade à Amsterdam

La Haye — Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d’Amsterdam vendredi soir, faisant au moins un mort et deux blessés, a rapporté la police. « Une personne est décédée et deux blessés, un homme et une jeune femme, ont été transportés à l’hôpital après une fusillade dans la rue Grote Wittenburgerstraat », a déclaré à l’AFP Leo Dortland, porte-parole de la police d’Amsterdam. « Il ne s’agit manifestement pas d’un attentat, mais d’un incident criminel », a-t-il souligné, ajoutant que la police était encore à la recherche de l’auteur ou des auteurs des tirs. Des témoins ont entendu plusieurs coups de feu et vu un homme cagoulé prendre la fuite, ont rapporté des médias néerlandais. « L’unité de recherche a lancé une large enquête », a indiqué M. Dortland, ajoutant que les rues du quartier avaient été bouclées.