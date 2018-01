Ariane 5: perte de contact avec le lanceur lors de la première mission de l'année

Kourou — Le p.-d.g. d’Arianespace, Stéphane Israël, a annoncé une « anomalie » concernant le premier tir de l’année d’Ariane 5 jeudi soir en Guyane, depuis la salle Jupiter du centre spatial de Kourou, en faisant état d’une « perte de contact avec le lanceur Ariane 5 au cours de sa mission ».



C’était le premier lancement de l’année pour Arianespace, la société qui commercialise les lancements, et pour la fusée Ariane 5. Le p.-d.g. a présenté ses excuses aux clients.



Contacté par l’AFP, Arianespace a promis de plus amples informations sur cette anomalie et sur ses possibles conséquences.



Ariane 5 avait normalement décollé à 19h20 jeudi heure de Guyane en embarquant deux satellites de télécommunications, SES-14 pour l’opérateur luxembourgeois SES et Al Yah 3 pour Yahsat, l’opérateur des Émirats Arabes Unis.



Le satellite SES-14 héberge en outre une charge scientifique pour le programme d’exploration de la Nasa intitulé GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk), un programme qui doit notamment permettre, depuis une orbite géostationnaire, de reconstituer toutes les demi-heures une image complète du disque terrestre.