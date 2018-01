Au moins 22 morts dans un double attentat en Libye

Benghazi — Au moins 22 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées mardi soir à Benghazi dans un double attentat à la voiture piégée devant une mosquée dans le centre de cette ville de l’Est libyen. Un véhicule piégé a explosé au moment où les fidèles sortaient d’une mosquée dans le quartier d’al-Sleimani, a précisé une source des services de sécurité.Une deuxième voiture a explosé 30 minutes plus tard dans le même périmètre, faisant plus de victimes parmi les services de sécurité et les civils, a ajouté la même source.